Таліби майже впритул підійшли до столиці Афганістану: уряд готується до оборони

Бойовики руху "Талібан" взяли під контроль місто Газні, що розташоване лише за 130 кілометрів від столиці Афганістану Кабула. Загалом під контролем талібів опинилися вже 10 столиць провінцій.

Усіх високопосадовців та губернатора Газні одразу ж евакуювали до Кабула.

Вражає "Таліби біля воріт, але ніхто не бореться": урядові війська Афганістану здаються терористам

Відомо, що останнє місто, яке захопили бойовики, розташоване між Кабулом і Кандагаром, поруч з яким також тривають бої.

Яка зараз ситуація в Афганістані

За останніми даними, "Талібан" контролює вже приблизно дві третини території країни, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені. Як пише CNN, у Пентагоні переконані, що відступ з регіону американських військ розв'яже руки різноманітним терористичним організаціям, зокрема бойовикам "Аль-Каїди". Вони, як відомо, є союзниками талібів.

Американське видання зазначило, що наразі чисельність бойовиків "Аль-Каїди" в країні не перевищує 200 – 300 осіб.

Поки це не так багато, щоб говорити про їх боєздатність,

– цитує слова джерела в Пентагоні видання.

Що цьому передувало