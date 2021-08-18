Таліби не забудуть, що Росія знищувала мусульман у Чечні, – журналіст про ситуацію в Афганістані

Ідеологія "Талібану" за 20 років особливо не змінилася. Вони виграли час, щоб захопити владу. Водночас таліби зацікавлені у відносинах з сусідніми державами, Китаєм та Росією зокрема.

Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах в авторській програмі WTF Олексія Печія на 24 каналі. Наразі ситуація в Афганістані стає більш складною.

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Владі Китаю, на думку Фараджаллаха, все одно, хто перебуває при владі в Афганістані. Головне, що їм потрібно – це збереження економічного інтересу.

У Китаю нема жодних політичних амбіцій щодо Китаю чи талібів,

– сказав журналіст.

Фараджаллах: Росія розуміє, що довго не може керувати талібами

Водночас він звернув увагу на те, що Росія з початку захоплення влади "Талібаном" почала заявляти на офіційному рівні про "американські експерименти" та наслідки "демократії США". Це дійсно серйозна поразка для Вашингтону, сказав Фараджаллах.

Проте він додав, що теплі відносини між Росією та талібами довго не триватимуть, оскільки у них зовсім різні інтереси.

"Бачення однієї сторони – Ісламський Емірат і вони (таліби – 24 канал) не забудуть, що Росія знищувала мусульман у Чечні та Дагестані. Водночас Росія розуміє, що довго не може керувати талібами, а просто тимчасово їх використовує, щоб дражнити США", – зазначив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Мохаммад Фараджаллах про визнання влади талібів: дивіться відео 24 каналу

Ситуація в Афганістані: коротко