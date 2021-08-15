Таліби обстріляли аеропорт Кабула, з якого евакуюють американців: спалахнула пожежа

Бойовики "Талібану", які взяли контроль над столицею Афганістану, цинічно обстріляли аеропорт. Саме з нього у той момент намагалися евакуювати американців.

Як повідомили у посольстві США в Афганістані, ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, зокрема в аеропорту. Будівлю обстріляли таліби.

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Що сталося у столичному аеропорту

Бойовики почали обстріли вже надвечір 15 серпня. Через це в аеропорту Кабули почалася пожежа. Відомо, що у той момент у будівлі летовища переховувалися дипломати США та Франції.

Надходять повідомлення про те, що аеропорт був обстріляний,

– мовиться у повідомленні.

Після стабілізації ситуації з посольством усі американці матимуть змогу зареєструватися онлайн, щоб покинути територію Афганістану. Крім того, у посольстві нагадали, що громадяни США, які бажають отримати допомогу при виїзді з країни, повинні зареєструватися якомога швидше та заповнити спеціальну форму.

Американців закликали не дзвонити у посольство США в Кабулі.

Зауважимо, що раніше British Airways вже заявили, що будуть уникати повітряного простору Афганістану за розпорядженням керівництва компанії

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