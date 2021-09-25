Таліби стратили і вивісили тіла ймовірних злочинців в центрі міста

У місті Герат таліби повісили тіла 4 вбитих у перестрілці злочинців. Їх начебто підозрюють у викраденні людей.

Про таку жорстоку страту її очевидець розповів іноземним ЗМІ. Тіла страчених повісили у різних місцях.

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Показові страти почалися

Місцевий продавець розповів журналістам, що на площу привезли чотири тіла. Одне за допомогою підйомного крану повісили на ній, а інші три забрали на інші площі. Таліби запевняють, що це злочинці, які заслуговували на кару.

Зіулхак Джалалі, призначений талібами начальник районної поліції в Гераті, пізніше заявив, що члени "Талібану" врятували батька та сина, яких захопили четверо викрадачів після перестрілки. Він сказав, що викрадачі поранили бійця "Талібану" та цивільного, але викрадачі загинули під час перехресного вогню.

Заступник губернатора Герата Маулвай Шаїр Ахмад Емар розповів, що бійці Талібану вистежили ймовірних викрадачів та застрелили їх.

Ми повісили їхні тіла на площах Герата як попередження всім іншим, хто планує викрадати людей,

– цитують ЗМІ.

Зауважимо, що показове повішення тіл сталося прямо на наступний день після того, як один з керівників Талібану Нурруддін Турабі заявив про повернення суворих покарань, як-от страти чи відрубування кінцівок, "як необхідність для безпеки".

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