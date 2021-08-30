Таліби вичікують останню добу, – журналіст про напругу в аеропорті Кабула

Аеропорт Кабула залишається останнім форпостом, який таліби ще не контролюють. Угруповання хоче якнайшвидше заволодіти летовищем.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, якщо аеропорт захоплять, це означатиме остаточний контроль над Афганістаном.

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Аеропорт боронять

Фараджаллах вважає, таліби вимагають, щоб усі збройні сили покинули захоплену країну. Адже з одного боку ще залишаються війська США, які охороняють злітну смугу. З іншого ж боку – азербайджанська й турецька армія.

"Таліби оточують аеропорт з усіх сторін і вичікують останню добу, щоб повністю заволодіти воротами неба. Вони дадуть їм повний контроль над Афганістаном, окрім регіону Пандшир, який вони не контролюють", – пояснив медійник.

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До аеропорту важко дістатись

Медійник зауважив, що до аеропорту Кабула стало набагато складніше дістатись, а скоро буде і неможливо. Іноземні громадяни зараз не мають виходу.

Усе, лавочка закривається. Люди навіть стали боятися добиратися до аеропорту,

– наголосив Фараджаллах.

Дехто з людей добирається самотужки до сусідніх держав та вилітають із Таджикистану й Узбекистану.

Люди в паніці

За словами журналіста, теракт, який відбувся 26 серпня, зіграв на руку талібам. Угруповання хоче якнайшвидше контролювати аеропорт, щоб показати, що люди нібито хочуть залишитися.

У Кабулі 26 серпня прогриміли 2 потужні вибухи . Жертвами теракту почали 13 американських військових, загальна кількість загиблих перевищила 170 людей. Більшість з них – афганці.

"Велика кількість людей, які готові й хочуть покинути країну – це поразка для талібів, які демонстрували, що вони популярні. Тепер потік біженців дає зрозуміти, що люди їм не раді, навпаки їх бояться й не хочуть потрапити під їхню владу", – акцентував Фараджаллах.

Мохаммад Фараджаллах про захоплення аеропорту Кабула: дивіться відео

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