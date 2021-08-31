Таліби влаштували парад та фотосесію в аеропорту Кабула після виходу військ США: промовисті фото

31 серпня 2021 , 18:55
Читать новость на русском

Джерело:

Al Jazeera

Таліби зайшли в аеропорт Кабула відразу після виходу військ США. Заявивши про повне "звільнення" країни, вони влаштували паради й фотосесії зі зброєю Штатів.

Бойовики на летовищі оглядали пошкоджену техніку Штатів. Також терористи позувалидля фото.

До теми Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану

Терористи увійшли в аеропорт Кабула й оглядали техніку Штатів

Офіційний представник руху Забіхула Муджахід вивів групу чиновників на злітно-посадкову смугу. При цьому він усміхався. 

  • Представник "Талібану" привітав Афганітан та сказав журналістам, що нібито "ця перемога належить усім".
  • Після цього їхній батальйон "Бадрі 313" позував для фотосесії з гвинтівками Штатів та своїм білим прапором. 
  • Видання пише, що аеропорт залишили в хаосі – на колись безпечному місці тепер розкидані порожні гільзи. 

Видання пише, що Штати вивели з ладу орієнтовно 73 гелікоптери, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, яку використовували для протиповітряної оборони. 

Таліби у захопленому аеропорту Кабула: дивіться промовисті фото бойовиків AP, Al Jazeera, EPA

Коротко про останні дії бойовиків в Афганістані

Автор: Діана Квасневська