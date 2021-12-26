Таліби заборонили лікарям допомагати будь-якій жінці, якщо поруч немає її чоловіка

Таліби, які зараз контролюють Афганістан, продовжують політику обмеження прав жінок. Тепер вони вирішили урізати їм доступ до медичних послуг.

Мовиться про те, що жінка більше не зможе у будь-якій ситуації розраховувати на допомогу лікарів. Хіба якщо її до медичної установи приведе чоловік.

А тим часом Таліби продовжують наполягати, щоб їх взяли до ООН

Таліби вкотре обмежили права жінок – цього разу у медицині

Радикальний рух "Талібан", який фактично є владою в Афганістані після того, як Сполучені Штати Америки вивели звідти свої війська, завдав чергового удару по правах жінок.

В афганській провінції Газні таліби заборонили лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік.

лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Тепер – тільки так, а раніше жінки могли прийти в лікарню по допомогу з родичками .

. Таліби вирішили, що звернення жінки до медиків без відома чоловіка – явище "незаконне й аморальне".

Відтак лікарям заборонили навіть впускати таких пацієнток до лікарні. А так зване "міністерство ісламського призову й орієнтації" повідомило, що заборону поширять і на всі інші провінції країни.

Варто нагадати:

У грудні в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж.

Однак в листопаді жінок заборонили показувати у серіалах та взагалі по ТБ.

А перед тим афганські жінки наважилися вийти на акцію за свої права – і постраждали.

Протест жінок в Афганістані: як таліби повелися на цій події – дивіться відео