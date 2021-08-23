Таліби зібралися атакувати Панджшер: Ахмад Масуд відмовився здатися

Ахмад Масуд у провінції Панджшер збирає сили для опору талібам. Він відкинув ультиматум "Талібану" віддати регіон.

Нагадаємо, 32-річний Ахмад Масуд є сином одного з лідерів опору в Афганістані 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Армія СРСР тоді на 10 років зав'язла у марній війні.

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Масуд відкинув ультиматум талібів

Ахмад Масуд оголосив війну талібам та закликав однодумців збиратися у провінції Панджшер.

Це має символічне значення – адже її не змогли взяти під контроль радянські війська у 1980-х, а сам Масуд є сином одного з лідерів тодішнього руху опору.

Не контролюють Панджшер і таліби – провінція залишися єдиним вільним регіоном у країні. Навколо Масуда там наразі групуються добровольчі формування та залишки регулярної армії.

"Ми протистояли СРСР, і ми зможемо протистояти й "Талібану".

Масуд хотів би сформувати уряд національної єдності – навіть за участю талібів. Але й готовий до "неминучої війни", якщо ісламісти не підуть на діалог:

У "Талібані" 22 серпня дали Ахмаду Масуду 4 години, аби той здався. Але антиталібський лідер відкинув ультиматум. У відповідь з політичного офісу ісламістів пролунало таке: сотні бойовиків вже готові рушити на Панджшер.

Наша мета — об'єднати країну. Різних режимів бути не може. Але ж дехто хоче проблем,

– сказав представник "Талібану" Мухаммед Наїм.

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