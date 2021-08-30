У талібів немає вибору, – журналіст-міжнародник про продовження евакуації людей після 31 серпня

Іноземці мають покинути територію Афганістану до 31 серпня, однак у США заявили, що евакуацію продовжуватимуть. Хоч терористи "Талібану" й протестуватимуть проти цього, у них немає вибору.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта. Втім, скільки саме триватиме вивезення афганців на територію США та країн-союзниць, поки залишається питанням.

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Чи дозволять продовжити термін

За словами Пойти, у 2020 році між США й "Талібаном" була підписана угода, згідно з якою у травні 2021 року мала бути завершена евакуація збройних сил США та коаліції з території Афганістану. Однак через низку причин цей термін перенесли на 11 вересня.

Як розповів журналіст, в Афганістані розуміють, що продовження евакуації на кілька тижнів нічого не змінить.

Таліби хоч і будуть заперечувати намагання США продовжувати евакуацію, хоч і будуть протестувати проти цього процесу, в них немає вибору,

– заявив він.

Евакуація громадян США з захопленого талібами Афганістану триває . За словами Ентоні Блінкена, у США намагаються скоординувати 300 громадян, які й досі на території Афганістану, щоб посадити їх на літак.

Пойта зауважив, що таліби намагатимуться втримати владу в Афганістані, а для цього їм буде потрібна допомога міжнародних партнерів. Зважаючи на це, "Талібан" зацікавлений у підтримуванні партнерських зв'язків та отриманні міжнародного визнання.

"Навіть якщо потрібно буде збільшити термін для евакуації, "Талібан" не має виходу й погодиться на це", – додав журналіст-міжнародник.

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