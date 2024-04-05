Там були рятувальники й поліція: момент повторного удару по Запоріжжю потрапив на відео

Російські військові продовжують завдавати цинічних ударів по цивільних об'єктах в Україні. 5 квітня ворог вдарив по Запоріжжю. Момент повторного удару потрапив на камери.

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України та завдавати підлих ударів. Окупанти вдарили по Запоріжжю, а трішки пізніше знову атакували те саме місце, коли там перебували рятувальники та поліцейські.

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Росіяни завдали підступного удару

Як зазначили у Суспільному, повторного удару російські військові завдали у той момент, коли на місці свою роботу виконували як рятувальники, так і поліцейські. Журналісти Суспільне Запоріжжя якраз займалися фіксацією наслідків попереднього удару та спілкувалися з пораненими.

Під час другого удару їм вдалося вціліти. На жаль, колеги з Укрінформу та 1+1 зазнали поранень під час другої атаки.

Момент другої атаки потрапив на камери: дивіться відео

Нацполіція зазначає, що Росія вдарила по Запоріжжю трьома ракетами. Пізніше ворог здійснив повторний удар, під час якого використав ще дві ракети.

Як зазначив фотокореспондент Дмитро Смольєнко, поранень зазнала власкор Укрінформу Ольга Звонарьова.

Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах,

– зазначив Дмитро.

Відомо, що Ольга зазнала поранення в ногу. Вона перебуває в операційній.

Як зазначають в Укрінформі, Ольга Звонарьова та Дмитро Смольєнко за час повномасштабного вторгнення зробили сотні репортажів з гарячих точок Запоріжжя.

Відомо, що внаслідок атаки по Запоріжжю загинули троє людей та ще 19 зазнали поранень. Також є інформація про пошкодження трьох багатоповерхівок, одного будинку приватного сектору, гуртожиток, а також закладу торгівлі.

Звернімо увагу, що російські військові останнім часом регулярно завдають такого типу цинічних і підступних ударів. Один з останніх – у Харкові, коли місто було під атакою "Шахедів".

На місце влучання приїхали рятувальники, щоб ліквідовувати наслідки удару дроном-камікадзе. І коли вони виконували свою роботу, стався новий приліт "Шахеда" у те ж місце. На жаль, внаслідок цього загинули троє рятувальників.

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