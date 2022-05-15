Там основна ударна сила росіян: Денисенко пояснив, де відбуваються ключові події війни

Ключові події війни зараз пов'язані з Луганською областю. Росіяни зосереджують там основну ударну силу.

На Луганщині окупанти намагатимуться робити наступні удари. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Росіяни хочуть оточити наші війська

Мовиться про сторону біля Сєвєродонецька. За словами Денисенка, загарбники пробуватимуть вийти на трасу на Бахмут. Мета росіян – оточити наші війська.

Будемо сподіватись, що нічого не вдасться. Однак наразі там відбуваються ключові події цілого етапу цієї війни,

– зазначив радник міністра.

Крім того, важливі події розгортаються на Ізюмському напрямку. Звідти росіяни планують зробити ще один удар на Слов'янськ – Краматорськ. Поки це безрезультатно, але Денисенко додав, що, на жаль, в росіян ще достатньо живої техніки та сил для таких дій.

ЗСУ можуть скоро вийти на кордон Харківщини

Денисенко нагадав, що на північному сході Харківщини ЗСУ перейшли в контрнаступ. Очікують, що найближчими днями там захисники відженуть до кордону окупантів. Однак росіяни підірвали в регіоні 3 мости. Тому чиновник додав, що це може сповільнити наш контрнаступ.

Росіяни готують близько 2,5 тисяч резервістів

Росія зазнає у війні проти України шалених втрат. Станом на 15 травня окупанти втратили близько 27 400 військових з особового складу. Втрати у техніці сягнули тисяч одиниць.

Компенсувати це агресор збирається резервом. Зараз на полігонах у прикордонних зонах готують до бойових дій 2 500 резервістів. Їх готують у Ростовській, Воронезькій та Бєлгородській областях. У Генштабі ЗСУ з'ясували, що наразі з росіянами проводять навчання, а потім їх відправлять в Україну.

Цікаво, що молодь в Росії боїться мобілізації. Вочевидь, не хочуть помирати в Україні. Тому вони вдаються до хитрощів. Впродовж останніх двох діб було зафіксовано три випадки підпалів російських військкоматів у різних регіонах.

Важливо – Росіяни не припиняють обстріли! Ситуація по областях України 15 травня: