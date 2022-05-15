Там основна ударна сила росіян: Денисенко пояснив, де відбуваються ключові події війни
Ключові події війни зараз пов'язані з Луганською областю. Росіяни зосереджують там основну ударну силу.
На Луганщині окупанти намагатимуться робити наступні удари. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Росіяни хочуть оточити наші війська
Мовиться про сторону біля Сєвєродонецька. За словами Денисенка, загарбники пробуватимуть вийти на трасу на Бахмут. Мета росіян – оточити наші війська.
Будемо сподіватись, що нічого не вдасться. Однак наразі там відбуваються ключові події цілого етапу цієї війни,
– зазначив радник міністра.
ЗСУ можуть скоро вийти на кордон Харківщини
Денисенко нагадав, що на північному сході Харківщини ЗСУ перейшли в контрнаступ. Очікують, що найближчими днями там захисники відженуть до кордону окупантів. Однак росіяни підірвали в регіоні 3 мости. Тому чиновник додав, що це може сповільнити наш контрнаступ.
Росіяни готують близько 2,5 тисяч резервістів
Росія зазнає у війні проти України шалених втрат. Станом на 15 травня окупанти втратили близько 27 400 військових з особового складу. Втрати у техніці сягнули тисяч одиниць.
Компенсувати це агресор збирається резервом. Зараз на полігонах у прикордонних зонах готують до бойових дій 2 500 резервістів. Їх готують у Ростовській, Воронезькій та Бєлгородській областях. У Генштабі ЗСУ з'ясували, що наразі з росіянами проводять навчання, а потім їх відправлять в Україну.
Цікаво, що молодь в Росії боїться мобілізації. Вочевидь, не хочуть помирати в Україні. Тому вони вдаються до хитрощів. Впродовж останніх двох діб було зафіксовано три випадки підпалів російських військкоматів у різних регіонах.
Важливо – Росіяни не припиняють обстріли! Ситуація по областях України 15 травня: