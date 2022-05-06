Там пекло, діти 2 місяці під обстрілами, – Зеленський про важливість евакуації з Маріуполя
6 травня 2022 , 00:07Читать новость на русском
Україні вдалося організувати дві евакуації мирних українців з Маріуполя. Нам навіть вдалося врятувати частину цивільних людей, які перебували на території "Азовсталі".
Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до героїчних українців. Одним із ключових моментів, на яких він зосередив увагу, стала евакуація людей з Маріуполя, який переюуває у блокаді та під постійними обстрілами.
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