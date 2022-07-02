Там є дві фортеці, – у МВС оцінили ймовірність повної окупації Донбасу
Джерело:"РБК-Україна"
У МВС України заявили, що є високі ризики захоплення Луганської області. Однак окупувати Донеччину – складніше.
Відповідну заяву зробив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ. Він заявив, що такої інтенсивності обстрілів, яких наразі зазнає Луганщина, у Європі не було від 1944 – 1945 років.
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Україна захищає Лисичанськ. Ситуація там – дуже складна. Тим часом Донецьку область захопити набагато складніше.
Там є по суті дві фортеці – Слов'янськ і Краматорськ, особливо Краматорськ. Тому, не думаю, що це так просто,
– заявив Денисенко.
Тривають бої за Лисичанськ
Руслан Музичук – представник Національної гвардії – повідомив, що Лисичанськ перебуває під контролем українських військ. На околицях міста тривають запеклі бої. Загарбники не оточили Лисичанськ.
Втрати ворога
Українські герої продовжують обороняти рідну землю. Ворогу завдають значних втрат. Станом на 2 липня у Генштабі ЗСУ повідомили про 35 870 російських окупантів. Також вдалося знищити:
- танків – 1582 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць;
- артилерійських систем – 800 (+4) одиниць;
- РСЗВ – 246 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 105 (+0) одиниць;
- літаків – 217 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 186 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць;
- Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця.
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