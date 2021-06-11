Там є не тільки Медведчук, – Бігус про скандальні записи телефонних розмов

Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з бойовиками за 4 роки. Водночас "плівки" стосуються не тільки проросійського депутата, а й окупантів.

Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив журналіст-розслідувач Bihus.Info Денис Бігус. Також з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком актуальні питання обговорив політик Сергій Притула та футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

До теми У Порошенка немає бажання це коментувати, – Бігус про "плівки Медведчука"

Про "плівки Медведчука"

Денис Бігус: Я в неділю (13 червня – 24 канал) обіцяв викласти свою розповідь про моє бачення цих "плівок" і повний масив записів. Відповідно, я на якісь питання відповідати не буду, щоб залишити щось і для свого ефіру, але якщо ми говоримо про те, чому там, наприклад, є тільки Медведчук, то це не зовсім так працює – там є не тільки Медведчук власне.

Наскільки я можу уявляти в цьому повному масиві, там є купа різних людей, і навіть в тому, що ми в неділю опублікуємо, там теж не тільки Медведчук. Там є ще якісь персонажі, якісь фігуранти, переважно різна "сепарня", терористи і так далі.

Для того, щоб скласти якесь кваліфіковане припущення, варто буде переслухати повний набір (записів – 24 канал), а я не уявляю ту людину, яка на це піде. Я не впевнений, що той, хто почне це слухати, вкладеться, навіть просто, щоб прослухати, в добу.

Про коментарі Порошенка

Bihus.Info оприлюднили фінальну частину записів телефонних розмов Віктора Медведчука. У відповідних "плівках" кум Путіна прикривався звільненням полонених, відстоюючи свої економічні і політичні інтереси.

Денис Бігус: Радше, це у нього (Порошенка – 24 канал) немає бажання коментувати. Щоб отримати хоч якісь коментарі від Порошенка для другої та третьої частини розслідувань "плівок Медведчука" довелось проводити ледь не спецоперацію. Тобто, довелось дуже сильно напружитись, щоб його перехопити у Раді.

Насправді я не надто уявляю, що він зможе відповісти на багато з наявних питань, але, як на мене, практично будь-який наступний публічний вихід до журналістів однаково супроводжуватиметься цими питаннями, навіть якщо нас туди і не пустять. Тобто це ті питання, на які однаково доведеться відповісти. Я не думаю, що на вкрай компліментарному, зрежисованому інтерв'ю на "Прямому" він на ці питання відповідає.

Про ситуацію всередині "Голосу"

Сергій Притула: Останні кілька місяців роботи частина депутатів парламентської фракції, частина депутатів у Київраді і насамперед реакції на їхню поведінку керівництва партії – дали чітке усвідомлення того, що надалі до з'їзду партії бренд буде закопуватись все глибше і глибше.

Тобто люди, які зараз керують партією, у них не має на меті якихось подальших амбіцій саме під цим брендом і вони готові його розміняти заради якогось ефемерного майбутнього чи стабільного теперішнього, але не політичного.

Я, в принципі, не відкидаю (створення партії – 24 канал). Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з "Голосом". Тут я збираюсь очолювати процес. У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо.

Притула залишає "Голос": що відомо

7 червня Сергій Притула заявив у фейсбуці про вихід з партії "Голос". У політсилі оприлюднили заяву про те, що причина "в особистих амбіціях" Притули.

Ярослав Железняк, голова фракції, припустив що Сергій Притула хоче створити нову політсилу.

Повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: дивіться відео