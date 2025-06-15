Там збирають "Шахеди": у російській Єлабузі зафіксували влучання

У неділю, 15 червня, невідомі БпЛА вкотре атакували Росію. Влучання зафіксували зокрема в Татарстані, в Єлабузькому районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Безпілотники атакували Татарстан

Зранку 15 червня в російському Татарстані ввели режим безпілотної небезпеки. Згодом місцеві почали публікувати кадри, на яких можна побачити задимлення на місці удару БпЛА.

Найімовірніше, ціллю атаки стала особлива економічна зона "Алабуга", що розташована за 10 кілометрів від Єлабуги.

Варто зазначити, що саме в Алабузі росіяни виготовляють ударні безпілотники типу "Шахед" й інші БпЛА, якими ворог атакує українські міста. За даними Центру протидії дезінформації, торік там зібрали понад 6000 ударних дронів, а цього року окупанти планували збільшити виробництво до 10 тисяч.