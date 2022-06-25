Там живе 220 тисяч росіян, – Медведєв пригрозив Молдові через європейський вибір

Заступник голови Радбезу Росії у своїй манері "привітав" Молдову з отриманням статусу кандидата у члени ЄС. Відомий більше залякуваннями у соцмережах, аніж діяльністю на посаді, Дмитро Медведєв "подарував" Кишиневу цілу купу погроз.

Медведєв, пишуть російські ЗМІ, нагадав, що у Придністров'ї проживають 220 тисяч громадян Росії. Це експрезидент Росії зауважив, цитуємо, "на випадок великої заварухи".

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Медведєв лякав Молдову поглинанням Румунією

Заступник голови Радбезу взяв приклад з Миколи Патрушева, який раніше запевняв споживачів російської пропаганди у "захопленні Західної України Польщею". Медведєв переконує, що Молдова потрапить до ЄС не сама, а у складі "нової великої Румунії".

Звісно, Росія, за вже готовим сценарієм, осторонь "заварухи" не залишиться. Медведєв запевняє, що Москва поспішить "рятувати" жителів Придністров'я.

Експрезидент Росії проводить паралелі між Молдовою та Україною

Зараз Кишинів йде "за київським сценарієм", проявляється це, каже Медведєв, у "ненависті до Росії". Доєднання Молдови до антиросійських санкцій теж викликало мало не істерику в російського політика. Він скористався заїждженим козирем Москви – газом.

Коли вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не тільки "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС

– полякав жителів Молдови Медведєв.

Тим часом Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення

Єдині наслідки, які побачив Медведєв у можливому приєднанні Молдови до ЄС, – це "височенні ціни" та "втрата російського ринку".

Молдова вводить антиросійські санкції

Тим часом, поки Медведєв лякає Кишинів водночас і Росією, і Румунією, молдовська влада повідомила, що має намір доєднатись до антиросійських санкцій. Про це повідомив спікер парламенту країни Ігор Гросу. Він наголосив, що у рамках євросолідарності підтримають наступний пакет каральних обмежень.

Ще кілька випадків одіозних висловлювань Медведєва:

Нещодавно Медвєдєв видав маразматичну заяву – мовляв, він вважає, що "України за 2 роки не буде".

В Офісі Президента з реакцією не забарились. Михайло Подоляк запевнив, що Україна є та буде, а от де опиниться за цей час Медведєв – невідомо.

У травні Медвєдєв махав "ядерною валізкою" на бік НАТО. Мовляв, Росія відповість ядерною зброєю за накачування України зброєю.

При цьому, впевнений Медвєдєв, "наслідки будуть катастрофічними для всіх".

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Сам Гросу запевнив, що Молдова прагне добрих взаємин з Росією. Спікер вирішив діяти на випередження і заявив, що російськомовних не утискають та вони добре інтегровані.