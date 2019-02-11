"Там різні звуки": у МВС вже не впевнені, що поліцейський кричав активістові "Лягай, Бандеро"

В Міністерстві внутрішніх справ України раптом засумнівались, що спецпризначенець під час затримання активістів біля Подільського райвідділу поліції Києва 9 лютого кричав "Лягай, Бандеро!". Кажуть, що на записі чутно "какофонію звуків".

Для точного визначення цього потрібно провести відповідне дослідження, повідомив радник міністра МВС та очільник координаційного штабу МВС Іван Стойко під час брифінгу.

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Радник Авакова засудив вигук, однак заговорив про "якісь накладки на звук".

Моє особисте ставлення – вкрай негативне. Я вважаю, що так людина, якщо вона кричала, якщо там немає, скажімо, якихось накладок на звук, – якщо вона вигукувала: "Лягай, Бандеро!", то вона взагалі не має права працювати в правоохоронних органах. Це негідник,

– пояснив він.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко вважає, що вигук перекриває "какофонія різних звуків", тому його важко розчути.

"Я кілька разів вслуховувався. Вигук, якщо він і є, він є у какофонії різних звуків. Тобто для того, щоб його встановити, що людина це кричала, треба якесь дослідження більш-менш ґрунтовне провести", – наголосив речник МВС.

Однак у МВС не заперечують, що такий вигук був. Так, керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що просить вибачення за правоохоронця, який вигукнув "Лягай, бандеро" під час затримання учасників акції праворадикалів біля Подільського райвідділку поліції Києва.

Дивіться відео сутичок під Подільським райвідділом поліції в Києві:

Чому виник конфілкт біля Подільського райвідділу поліції у Києві?9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Протестувальники прийшли туди, аби заступитися за своїх побратимів, яких було затримано раніше, а потім і відпущено. Так, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"



Перед цим правоохоронці затримали, за деякими даними, близько 10 активістів поблизу Контрактової площі, де відбувалася зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Побратими затриманих кажуть, що ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами колишнього предтсавника "Батьківщини" Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до смерті Катерини Гандзюк, і з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?"



Правоохоронці, зі свого боку, переконують, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції та у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк. Також у поліції кажуть, що вони затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". За їхніми словами, у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.