Згадали про міжнародні конвенції й закликали знищити Україну: у росіян "палає" через Тамань

У ніч проти 3 травня у російському порту Тамань спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі "Таманьнафтогаз". Пропагандисти кажуть про атаку безпілотників.

Поки російські рятувальники вже декілька годин поспіль намагаються загасити масштабну пожежу, росіяни бідкаються на українських воїнів. Свої думки громадяни країни-агресорки викидають у місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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У росіян "палає" через свою немічність

Після "бавовни" у Тамані росіяни кинулись звинувачувати українців у порушенні їхнього сну. Цікаво, що у коментарях згадують про нібито порушення Україною міжнародних конвенцій, хоча ніхто не звертає увагу на смерті українців через російські ракети.

Разом зі згадками про врегулювання конфлікту росіяни закликають свою владу "стерти Україну з лиця Землі". Крім того, коментатори накинулись на редакторів телеграм-каналів, які вказували, що причина пожежі – падіння безпілотника. Натомість росіяни стверджують, що це була саме атака дронів.

Росіяни бідкаються через "бавовну" у Тамані / Скриншоти

Варто нагадати, що цієї ночі "Бавовнятко" завітало до Ленінградської, Брянської, Курської областей Росії, Краснодарського краю, тимчасово окупованих частин Херсонщини і Донеччини.

Що відомо про пожежу у Тамані