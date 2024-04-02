Українські дрони атакували завод ТАНЕКО у Татарстані: що про нього відомо

Дрони заходять усе далі вглиб Росії, уражаючи промислові об'єкти. Зокрема, безпілотник атакував завод ТАНЕКО, що розташований в Татарстані за понад 1000 кілометрів від українського кордону.

Власне, у вівторок вранці, 2 квітня, про це стало відомо. Водночас 24 Канал розповідає усе, що відомо про відповідну атаку, а також підприємство, у яке міг поцілити безпілотний літальний апарат.

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Атака на ТАНЕКО в Татарстані

Розташоване відповідне промислове підприємство на території міста Нижньокамська, яке є третім за чисельністю в Татарстані. Пропагандисти називають удар по заводу "спробою атаки", але разом з тим зазначають, що дрон поцілив одну з технологічних установок, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Промислова зона, де розташований завод ТАНЕКО: дивіться на карті від Google maps

Як пишуть російські телеграм-канали, полум'я згодом вдалось приборкати, обійшлось без постраждалих.



Наслідки атаки по російському заводі в Татарстані / Фото з телеграм-каналів

ТАНЕКО – це скорочення від "Татарстанський Нафтопереробний Комплекс". Головним координатором будівництва комплексу у 2005 році була компанія "Татнафта", яка й інвестувала в цей проєкт. Цікаво, що це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії.

У 2022-му він піднявся на п'ятого місце в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів ворожої держави з обсягом перероблювання у 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

Вже у липні 2023 року стало відомо, що рішенням РНБО Україна запровадила санкції щодо 192 осіб та 291 компанії. Серед них було й акціонерне товариство "Танеко". Відповідно до тексту документа, йдеться про обмеження, накладені на строк у 10 років, що передбачають:

блокування активів;

повне припинення торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг;

заборона заходження суден та літаків до територіального моря України та повітряного простору;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у галузі безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

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Слід сказати, що "Татнафта", яка є материнською компанією ТАНЕКО, володіла активами на території України до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року та їхнього арешту в травні. Ця компанія навіть судилася з урядом України в міжнародному арбітражі у 2007 році через Кременчуцький нафтопереробний завод.