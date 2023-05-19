Час саджати город: мережу розчулило фото з грядками українця між залишками російського танка

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450 днів. На різних ділянках фронту тривають запеклі бої, проте українці – нація незламних. До прикладу, на Київщині чоловік робить грядки на городі, де досі лишилися уламки ворожого танка

Світлина зроблена у селі Велика Димерка, що у Київській області. Населений пункт перебував під окупацією росіян до 1 квітня 2022 року.

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Ворожий танк – не перешкода

Фотограф зробив неймовірну світлину, як українці повертаються до життя в умовах повномасштабної війни. Чоловік зробив фотографію у селі Велика Димерка, як один із мешканців робить грядки на городі. Особливо мережу розчулило те, що українець не прибрав залишки російського танка зі свого города.

Селянин садить соняшник у своєму городі між пошкодженим російським танком та його баштою,

– підписав світлину фотограф.



Ворожий танк так і залишився на городі українця / Фото Efrem Lukatsky

У мережі розчулилися від побаченого. Українці дякували за неймовірну світлину, а деякі навіть порівнювали башту ворожого танка з черепом:

"Город та огірки з цибулькою, росіянам не перемогти, а селянин з лопатою та сапкою ця як таран, який не зупинити";

"Це вау";

"Такий народ не подолати!";

"Сильна світлина! Зліва як череп";

"National Geographic відпочиває... Передбачаю у пустотах танку посадять квіти соняшника. Буде гарно і символічно".

У вишиванках на полі бою

Село Велика Димерка перебувало під окупацією росіян з 8 березня до 1 квітня 2022 року. За це й час окупанти вчинили сотні воєнних злочинів – розстрілювали цивільних в автомобілях, обкрадали мирне населення та зруйнували обстрілами десятки будинків. Відомо, що під час окупації загинуло щонайменше 67 осіб.

Мережу розчулили світлини евакуації поранених військовослужбовців. Медиків, які надавали допомогу захисникам, особливо вразило, що на свято навіть військовослужбовці на полі бою були у вишиванках.

"Перебинтована голова. Обличчя в крові. Погано контролює координацію через контузію. Але він був у вишиванці. У вишиванці на позиціях", – написав медик.



Поранений захисник у вишиванці / Фото з фейсбуку Влада Чумаченко

Користувачі у мережі розчулилися від побаченого. Українському захисникові бажали швидкого одужання, а медику дякували за порятунок та публікацію неймовірної історії.