Танк Ізраїлю влучив по прикордонному посту Єгипту: що сказав ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що один з її танків обстріляв територію Єгипту. В ЦАХАЛ з приводу цього зробили важливу заяву.

Інцидент стався біля кібуцу Керем-Шалом на півдні єврейської держави. Він розташований на кордоні з Сектором Газа.

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Як цей інцидент пояснив ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно один з її танків обстріляв єгипетську територію. Ізраїльська броньована техніка влучила по прикордонному посту Єгипту. В ЦАХАЛ наголосили, що це сталося випадково.

Танк ЦАХАЛ нещодавно випадково обстріляв і вразив єгипетську позицію поблизу кордону в районі Керем-Шалом. Інцидент розслідується, деталі з’ясовуються,

– мовиться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю висловила жаль з приводу цього інциденту.

Що сказав Єгипет

Як пише CNN, деякі єгипетські прикордонники зазнали легких поранень внаслідок обстрілу з боку ізраїльського танку. Єгипетські військові теж назвали цю атаку випадковою.

Під час зіткнень, що тривають у Секторі Гази, в неділю одна з єгипетських прикордонних сторожових веж була випадково вражена осколками снаряда ізраїльського танка, в результаті чого деякі прикордонники отримали незначні поранення,

– мовиться у повідомленні.

У Єгипті також заявили, що ізраїльська сторона дуже швидко висловила жаль з приводу ненавмисного інциденту. Єгипетська сторона зауважила, що обставини обстрілу розслідуються.

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