Кінець історичного табу Ізраїля: чи отримає Україна танки Merkava і чим вони особливі

Ізраїль вперше за 40 років планує продати свої танки Merkava кільком країнам, однак кому саме – поки невідомо. Чому країна знімає танкове табу, чи може Україна стати їх новою власницею і чим особливі танки Merkava – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які країни можуть отримати танки Merkava

Все почалося з заяви очільника відділу оборонного експорту Міноборони Ізраїлю Яїра Колеса в інтерв'ю виданню Calcalist на початку червня 2023 року. Він повідомив, що Ізраїль веде переговори про продаж 200 танків Merkava Mk2 та Mk3 двом невідомим країнам, одна з яких – європейська.

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Чиновник припустив, що виконання контракту займе приблизно 3 місяці. Також Яїр Колес повідомив, що мова йде про танки, що перебувають на зберіганні. Але у 2022 році вони пройшли перевірку, яка засвідчила їх добрий стан.

Так. Є дві потенційні країни, з якими ми ведемо просунуті переговори. Мені заборонено називати ці країни, але одна з них перебуває в Європі,

– заявив Колес.

Згодом популярний ізраїльський портал Walla написав, що мова може йти про Україну та Польщу. У публікації журналісти посилаються на неназвані, але впливові джерела. Хто вони – добре відомо, адже Walla має стійкі зв'язки з прем'єром Нетаньягу та багато разів це демонстрував. Також портал цитує джерело у польській "оборонці", яке вказує саме на Україну та Польщу.

Щодо того, що переговори ведуться з одною європейською державою, а не двома. Так, Україна – європейська держава, проте ми досі не є членом ЄС. Тому журналісти могли так сприйняти і спростити інформацію.

Попри це, все ж уточнення про лише одну європейську країну дає можливість припустити, що другою може бути держава не з Європи. Такою навіть називали Індію, яка наразі хоч і є найбільшим у світі виробником російських танків Т-90 (це не помилка), але нині планує потрохи відходити від цього, бо не може самостійно виробляти двигуни. Росія цього зробити теж не може, а тому проєкт, у який вклади мільярди доларів і рупій, виглядає як ходячий мрець.

Та як би там не було, Індія – все ж екзотичний варіант. А от Україна – цілком логічний.

Другою ж неназваною країною можуть бути Румунія або Польща. Остання вже показала себе як лідер танкової коаліції союзників України й передала ЗСУ сотні машин. Тому цілком логічно, що Варшава могла б закупити ізраїльські танки для України (самій вони їй не потрібні – Польща перейшла на американські "Абрамси" та чекає на корейські "Пантери"). Такої думки дійшли численні міжнародні експерти по зброї.

Іншим варіантом може бути передача танків "Меркава" європейським партнерам Ізраїля, які таким чином оновлять власний танковий парк, а свої старі машини передадуть для ЗСУ. Це також цілком реальна історія й вона може стосуватись, наприклад, Кіпру та його парку Т-80У. Або ж Греції, яка має кілька сотень застарілих Leopard 1А4/5. Або Чехії та її залишків Т-72. До речі, ці питання могли обговорювати на зустрічі міністрів оборони країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина), де була присутня й українська делегація на чолі з генералом Наєвим.

Чому Ізраїль знімає танкове табу саме зараз

Саме зараз активізувались переговори між Україною та Ізраїлем. 19 червня Ізраїль з офіційним візитом відвідала перша леді Олена Зеленська, а найближчими днями зустріч проведуть ще й міністри оборони України та Ізраїлю (про переговори просив особисто глава Пентагону Ллойд Остін). До слова, це перші такі переговори з початку повномасштабного вторгнення.

Для України все зрозуміло – нам ЗАВЖДИ потрібна зброя й ізраїльські танки у кількості 200 штук – це дуже велика допомога. Вона також означає поглиблення логістичного пекла, адже українцям доведеться інсталювати машини, що суттєво відрізняються від наявного нині бронепарку ЗСУ. Втім, іншого виходу, як адаптувати все, не існує. Танк у 21 столітті залишається важливою та потужною зброєю, яка попри свою захищеність і мобільність є уразливою, а тому потребує постійного оновлення. І саме цю проблему вирішує Україна (принаймні, до появи на полі бою "абрамсів").

Для Ізраїлю все складніше. Раніше ця держава свої танки не продавала. У мережі є відомості про контракт на виробництво та продаж 50 танків Merkava Mk 4 Сінгапуру, проте, про статус виконання контракту наразі невідомо. Ще один танк Merkava зберігається як музейний експонат в Йорданії – його подарували тамтешньому королю самі ізраїльтяни.

Наразі ЦАХАЛ (збройні сили Ізраїлю) має 400 танків Merkava Mk 4 на озброєнні та понад 1000 танків Merkava різних модифікацій на зберіганні.

Нагадаємо, і це важливо – з початку російського вторгнення Ізраїль офіційно не надає збройної підтримки Україні та обмежується гуманітарною допомогою. Принаймні, на цьому робить акцент. А от про надання Україні систем раннього оповіщення ракетних ударів воліє мовчати. Неофіційна співпраця між Україною та Ізраїлем оповита таємницями та чутками, які дають зрозуміти, що вона дійсно є й має доволі широку номенклатуру.

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Що змусило Тель-Авів зняти зараз танкове табу? А у випадку, якщо адресатом танків дійсно є Україна, то й збройне? Відповідей декілька.

Перша – тиск США, що є найбільшим союзником Ізраїля та гарантом його безпеки. В умовах, коли новий уряд Нетаньягу веде "дивну" політику на розкол суспільства, активно провокує численних недружелюбних сусідів і власними руками послаблює свою ж обороноздатність (історія з відставкою та поверненням міністра оборони Галанта, змову спецслужб тощо), роль Вашингтону суттєво зростає, а відмазка типу "самим не вистачає" вже не проходить. І тому доводиться скасовувати власні табу.

Друга відповідь – посилення Ірану як головного ворога країни в регіоні. Іран за підтримки Росії зараз активно збагачує уран та оновлює власну армію. Москва вже не приховує воєнну співпрацю з Тегераном, а тому давній аргумент Тель-Авіва про небажання провокувати московитів зброєю для України вже просто не працює. Нагадаємо, знищення Ізраїлю є основою воєнної доктрини Ірану.

Таким чином, збройна підтримка росіянами режиму ісламських фундаменталістів є недружнім кроком щодо Ізраїлю. І цей факт не може заперечити навіть давня дружба Путіна та Нетаньягу, а значить – ніщо не заважає і заробити, і передати старі танки країні, яка потерпає і від російських окупантів, і від іранських дронів. До того ж це непоганий спосіб заробити. Так, мова лише про десятки мільйони доларів, але ж спочатку "Меркава 2" взагалі планували пустити на металолом.

Живучіші за Abrams і Leopard 2: характеристика танку Merkava

Merkava – ізраїльський основний бойовий танк. Доволі непоганий і цілком конкурентний. Його аналогом є Leopard 2. Назва перекладається з івриту як "колісниця" та є сучасною варіацією грізної зброї епохи бронзового віку.

Merkava розроблена власне в Ізраїлі як відповідь на радянську танкову загрозу – СРСР щедро насичував Сирію, Єгипет та інші країни своїми сучасними танками та інструкторами. Натомість Ізраїль не міг отримати танк від Заходу й вирішив створити власний, щоб не залежати від політичної кон'юнктури у таборі союзників. Уникнути повної залежності від союзників все ж не вдалося (у танка американський двигун та чимало "західних" технологій. Втім, у сучасному світі по-іншому не буває).

Це стратегічне рішення виявилось надзвичайно вдалим – Ізраїль по праву може пишатися проєктом "Меркава", адже нині це консенсусно один з кращих і найтехнологічніших танків у світі. Він відповідає стандартам НАТО і це може покращити, спростити його логістику та використання.

Розробка проєкту почалася у 1970 році, з 1979-го Merkava пішла у серійне виробництво. Наразі розроблено чотири повновісні серії, що мають різні модифікації. Третя та четверта генерація танку стоїть на озброєнні ЦАХАЛ з 2004 року.

Наразі основною модифікацією є 4-а та 3-я "Меркава", виведена зі стройових частин ЦАХАЛ. Але вона залишається на озброєнні резервних частин на випадок "великої війни" (примари якої у регіоні ніколи не зникають). 3-ю модель наразі здебільшого використовують як важкі бронетранспортери.



Ізраїльський танк Merkava / Фото Shutterstock

Особливістю родини танків "Меркава" є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, де можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Відсік має бронедвері в кормі, що дозволяє екіпажу залишати танк ззаду. Таким чином "Меркава" є універсальною бойовою машиною, здатною виконувати роль і танка, і БТР. Правда, БТР йде вагою під 60 тонн.

Танк надійно захищений модульною бронею та є практично невразливим для ворожих ПТРК та гранат (саме таку війну ми наразі бачимо на Півдні України, де наші танки штурмують насичені важкою піхотою росіян траншеї та посадки). За оцінками експертів, "Меркава" за живучістю є кращим варіантом навіть за Abrams і Leopard 2. Конкуренцію ізраїльському танку могла б скласти лише легендарна "Армата", якби існувала в реальному житті.

Головна ж перевага усього проєкту "Меркава" – це реальний бойовий танк. Ізраїль воює на ньому з початку 80-х років минулого століття і має можливість перевіряти ці машини в умовах реальних бойових дій, чого позбавлені, наприклад, західні танки, які фактично не мали серйозної бойової практики після війни в Іраці.

Танк "Меркава 4" – основні характеристики

екіпаж – 4 людини

4 людини десант – 6 людей

6 людей корпус і башта танка – литі

литі кути нахилу броні – до 75 – 80 градусів

до 75 – 80 градусів ціна – 4,5 – 5 мільйонів доларів

4,5 – 5 мільйонів доларів вага – 65 – 70 тонн

65 – 70 тонн довжина – 9,04 метра (з гарматою)

9,04 метра (з гарматою) ширина – 3,72 метра (без екранів)

3,72 метра (без екранів) висота – 2,66 метра (по даху башти)

2,66 метра (по даху башти) броня – композитна/раціональна модульна

композитна/раціональна модульна гармата – 120 мм гладкоствольна

120 мм гладкоствольна інше озброєння – 1 кулемет × 12,7 мм (0.50 in) MG, 2 кулемети × 7,62 мм (0.300 in) MG, 1 внутрішній міномет × 60 мм (2.4 in), 12 димових гранат

1 кулемет × 12,7 мм (0.50 in) MG, 2 кулемети × 7,62 мм (0.300 in) MG, 1 внутрішній міномет × 60 мм (2.4 in), 12 димових гранат двигун – дизельний

дизельний потужність – 1500 кінських сил

1500 кінських сил місткість паливних баків – 1400 літрів

1400 літрів операційна дальність – 500 кілометрів

500 кілометрів швидкість – 64 км/год по шосе, 55 км/год по бездоріжжю.

Які моделі Merkava продає Ізраїль

Наразі мова не йде про продаж 4-ї моделі, а про "Меркава 2" і "Меркава 3".

На "Меркава" стоїть гармата калібру 105 міліметрів (у 3-ої та 4-ої моделі – 120 міліметрів). Вага 2-ї моделі – 60 тонн.

"Меркава 3" має двигун потужністю 1200 кінських сил, вагу 65 тонн і здатність розвивати швидкість до 60 км/год.

Башта 3-ої моделі перероблена для незалежного переміщення відносно шасі, що дозволяє слідкувати за ціллю без урахування руху танка. Можливо, ви бачили фото такої собі "розкоряки", коли башта повернута на 90 градусів відносно шасі і це зовсім ніяк не заважає руху – це саме ті фішки, які з’явились у 3-й моделі танку "Меркава".

Третя модель отримала ​​посилену модульну броню Kasag, її можна оперативно міняти та відновлювати безпосередньо на полі бою, а також чимало інших "фіч".

Родова особливість цих танків – підвищена прохідність, перевірена в умовах тамтешніх піщаних пустель. Колись іракські піски стали неприємним сюрпризом для американських "Абрамсів", натомість для ізраїльських танків – це ті умови та ландшафт, для яких вони, власне, і розроблялися.

Друга і третя моделі "Меркава" – це танки, зроблені у 80-ті і 90-ті роки, втім вони залишаються досі актуальним і мають чимало секретних технологій. Швидше за все, вони будуть демонтовані перед продажем і замінені на щось простіше і менш таємне. Тобто доведеться ще пройти й процес переоснащення (для цього стане у пригоді танковий хаб у тій самій Польщі).