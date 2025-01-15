FPV-дрони проти танка "Прорив": наскільки добре БпЛА пробивають російську броню
- Українські FPV-дрони ефективно вражають російські танки, зокрема Т-90М "Прорив", незважаючи на спроби радіоелектронної боротьби.
- Аналітики зафіксували 10 візуально підтверджених втрат Т-90М у 2024 році, що свідчить про високу ефективність важких дронів та ПТРК.
Журналісти Forbes оцінили смертоносність українських FPV-дронів. І, хоча є думка, що вони вже не такі ефективні, статистика свідчить про інше.
Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. До слова, Україна активно протидіє ворожим безпілотникам.
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Наскільки ефективні дрони на війні
У червні 2024 року начальник штабу французької армії генерал Шилл припустив, що FPV уже погано працюють проти російських танків. Він навів цифру, що 75% БпЛА подавляють засобами радіоелектронної боротьби.
Але якщо проаналізувати ефективність дронів проти танка Т-90М "Прорив", результати вражають. За приклад медійники узяли саме його, бо в росіян багато техніки і вивчити геть усі ураження дуже складно. До того ж ворог заявляє, що "Прорив" – найбільш сучасний танк. Його стандартна комплектація включає радіочастотні перешкоди. Також можна встановити комплекс активного захисту "Арена".
Аналітики Oryx і Warspotting зафіксували загалом 10 візуально підтверджених втрат Т-90М в останньому кварталі 2024 року. Т-90М рідкісні, їх легко помітити. Сили оборони вражали їх ПТРК і важкими дронами "Баба Яга" (Vampire).
Кумедно, та під час одного з боїв танк просто перевернувся через помилку водія. І його швидко уразили двома ПТРК. Ще один підбили американським баражуючим дроном Switchblade 600 – та так, що башту танка підкинуло високо вгору.
Примітно, що жодне з цих знищень не відбулося біля оборонних позицій: російські танки були в наступі і перебували поза захисною парасолькою траншейних глушилок та інших статичних систем РЕБ. (...) Оскільки Україна будує все більше БпЛА, оснащує їх захищеним від перешкод оптоволоконним наведенням і штучним інтелектом для пошуку цілей, БпЛА можуть стати ще більш домінуючим видом озброєння у 2025 році,
– ідеться в статті.
Тобто РЕБ не захищає техніку, яка атакує. А безпілотники не втрачають своїх позицій – їхні оператори вправно нищать ворожу бронетехніку.