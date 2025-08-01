Зраджують зсередини: в "Атеш" розповіли, як росіяни передають дані про свою техніку і штаби
- Російські військові все частіше співпрацюють з українськими партизанами, передаючи дані про техніку та штаби ЗС Росії.
- Агент зі складу 57 окремої бригади ЗС Росії передав "Атеш" координати танків Т-62 на Запорізькому напрямку, що дозволило Силам оборони швидко відреагувати та нейтралізувати техніку окупантів.
- У русі "Атеш" зазначили, що зростає кількість випадків передачі інформації та саботажу серед російських військових.
Усе більше росіян визнають злочинність війни, яку вони розпочали в Україні, тож співпрацюють з українським Рухом опору. Так, позиції російських танків Т-62 на Запорізькому напрямі були передані Силам оборони України
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".
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Чому ворог усе більше співпрацює з українськими партизанами?
В "Атеш" розповіли, що їхній агент зі складу 57 окремої бригади ЗС Росії успішно зафіксував та оперативно передав координати замаскованих танків Т-62, розміщених на Запорізькому напрямку. Завдяки точним даним, Сили оборони України отримали можливість швидко відреагувати та провести відповідні заходи щодо нейтралізації ворожої техніки.
Росіянин передав українським партизанам координати танків Т-62 на Запорізькому напрямку / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
У Русі опору зазначили, що особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни та висловлюють готовність співпрацювати з партизанами.
В останні тижні зафіксовано випадки передачі інформації про переміщення техніки, місцеперебування командних пунктів, а також про випадки саботажу наказів та навмисне виведення техніки з ладу,
– розповіли в "Атеш".
Там зауважили, що рух опору зростає, і навіть серед тих, хто ще носить російську форму, знаходиться місце для совісті та розуму.
"Кожен такий крок – це наближення перемоги та демонтаж військової машини, побудованої на брехні та страху", – зазначили партизани.