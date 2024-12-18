Загроза для Чорного й Азовського морів: які наслідки після витоку мазуту з російських танкерів

В акваторії Керченської протоки затонули російські танкери – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". З одного судна стався витік 4 тисяч тонн мазуту, що загрожує екологічною катастрофою Чорному та Азовському морям.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що "мертва" маса одразу йде на дно, перекриває кисень морським жителям і розноситься по узбережжях. Береги Анапи уже зустріли перші плями мазуту.

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Чим загрожує аварія за участі російських танкерів

Танкери "Волгонефть" за габаритами невеликі. Їх використовували для локальних перевезень мазуту, який потрібний для теплових електростанцій у районі Керченської протоки.

На першому судні, "Волгонефть-212", що перевозив 4000 тонн мазуту, вже витекла значна кількість пального, утворивши в морі велику чорну пляму. Інше судно, "Волгонефть-239", сіло на мілину, на борт потрапило багато води. Його віднесло до Тамані, про витікання мазуту поки невідомо.

Після аварії російських танкерів наростає величезна загроза для Чорного та Азовського морів. Чому? Море у цьому районі дуже мілке. Глибини в Азовському морі складають 3 – 7 метрів, у Керченській протоці – максимально 10 метрів. Мазут дуже важкий, це продукт первинної чистки нафти,

– зазначив Риженко.

Він одразу йде на дно й унеможливлює доступ до кисню рослинам, планктонам, рибам та іншим морським жителям. Це все перетворюється у "мертву" масу та течіями несеться на узбережжя. Наслідки будуть серйозними. Такі випадки уже траплялися в історії, особливо в Мексиканській затоці. Потрібно багато часу та ресурсів, щоб їх ліквідувати.

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Радіус витоку мазуту може сягати кількох десятків кілометрів. Все залежатиме від погодних умов, течії та повітря. Краснодарський край відчує проблеми, і, можливо, навіть Крим. Росія спробує розв'язати проблему, але не звертатиметься ні до кого по допомогу. Застосує наявні спеціальні судна, але загалом зробить усе навмання.

Цікаво, що це вже другий випадок, коли судна цієї компанії зазнають катастрофи через структурні дефекти. Раніше подібне сталося у 1990-х роках з "Волгонефть-139", який також затонув після того, як хвиля пробила його корпус, і він розколовся на дві частини. Тоді знадобилося 10 років, щоб ліквідувати наслідки.