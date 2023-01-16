Яку лінію фронту "охоплює" рота танків: військовий експерт пояснив, де їх можуть використати

Велика Британія планує передати Україні 14 танків Challenger 2. Їх можна розмістити на порівняно невеликій ділянці фронту. Але це дійсно якісна техніка.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, британські Challenger 2 на рівні з американськими M1 Abrams, ізраїльськими "Меркава", німецькими Leopard 2 та південнокорейськими K2 Black Panther входять до верхівки танкового виробництва.

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Яку лінію "фронту" можуть охопити 14 Challenger 2

Як наголосив Світан, рота британських танків не здатна вплинути на всю лінію фронту. Однак її, умовно, можна було б використати на певній ділянці поблизу Кремінної чи Сватового, де вони точно виконають своє завдання.

Рота танків за бойовим розписом виконує завдання на ширині фронту близько 1 кілометра та на глибину десь до 1 кілометра,

– зазначив Світан.

Крім того, варто пам'ятати, що сам по собі танк – це завжди ціль на полі бою. Тому до них потрібно обов'язково давати додаткові сили та засоби, які допоможуть виконати завдання. Суттєво допомогти у цьому випадку зможуть американські M2 Bradley чи німецькі Marder.

"Бредлі" – вбивці танків. Зачищають навколо головного танку простір. І дають йому можливість рухатися далі,

– розповів Світан.

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Скільки Україні потрібно танків

За словами Світана, для виконання завдань на умовні 1000 кілометрів фронту потрібно щонайменше 1000 танків. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті озвучив потреби ЗСУ для однієї стратегічної наступальної операції. Це – 300 танків, 700 одиниць бронетехніки та близько 500 САУ.

"Це – величезна цифра. Але наші війська готові це прийняти. А в наших партнерів ця кількість є. Якщо про загальну кількість, то це подекуди менш як 10% від тих запасів, які є в партнерів. Тому технічно така передача може бути", – зауважив Світан.

Британія передасть Україні танки Challenger 2