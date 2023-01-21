Наші військові у Британії почнуть навчання на танках Challenger: посол Пристайко назвав час

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи. Посол України у Великій Британії заявив, що підготовлені для Києва танки вже готують до відправлення.

За даними Вадима Пристайка, одні екіпажі військових ЗСУ Британія вже тренує. Також посол пояснив, коли почнуться навчання на танках та скільки часу вони триватимуть.

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Коли Британія навчатиме українських танкістів

Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти,

– заявив Вадим Пристайко.

За словами нашого посла в Британії, це не займе багато часу. Зокрема тому, що, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

Скільки часу потрібно для тренувань

Вадим Пристайко пояснив, що для навчання піхотинців потрібно 5 тижнів. Він зауважив, що Британія вже підготувала 10 тисяч і з початку 2023 року – почала готувати ще 20 тисяч бійців піхоти.

Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, що це й артилеристи, й механіки, й командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися,

– розповів посол України в Британії.

Вадим Пристайко уточнив, що за потреби навчання продовжать, як це було раніше.

Коротко про танки від Британії