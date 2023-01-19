Пентагон тиснутиме на нового міністра оборони ФРН щодо передачі Leopard Україні, – Reuters

Міністр оборони США Ллойд Ості зустрінеться з новопризначеним главою оборонного відомства Німеччини Борисом Пісторіусом. Західні аналітики зазначають, що під час перемовин високопосадовці, зокрема, обговорюватимуть надання нашій державі танків Leopard 2.

Німецький канцлер Олаф Шольц продовжує придумувати "відмазки" стосовно того, чому Берлін не передаватиме Києву "Леопарди". Однак усе може змінити зустріч глави Пентагону з новопризначеним міністром оборони Німеччини. Хоча питання є також до США, адже, як відомо, у Вашингтоні затягують з передачею нашій державі танків М1 Abrams.

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То хто ж перший: США чи ФРН

Розпочати аналіз слід з того, що радник міноборони США Колін Кал сказав, що навряд бойові танки Abrams будуть у наступному пакеті військової допомоги. Про це, до речі, також писали у виданні Pоlitico.

Я не думаю, що вони там будуть. Танки "Абрамс" – це дуже складна та дорога техніка. На ній важко тренуватися. У ній є реактивний двигун,

– констатував чиновник.

Водночас це не заважає Пентагону, як зазначають експерти, тиснути на Берлін щодо ухвалення рішення про надання ЗСУ бойових танків Leopard. Власне, що ті, що ті танки є вкрай важливими для нашої держави.

Україна, яка в основному покладалася на варіанти танків Т-72 радянської епохи, каже, що нові танки дадуть її військам мобільну вогневу міць. Техніка допоможе витіснити російські війська у вирішальних боях,

– пишуть у Reuters.

Однак поки виходить так, що ні Німеччина, ні США не готові передавати потужну військову техніку нашій державі. Власне, Шольц не так давно констатував, що очікує перший крок у цьому питанні від Білого дому. А от в Білому домі сказали, що кожна країна повинна самостійно визначатися з рішенням, яке вона ухвалить. У результаті – Україна просто-таки поки без танків.

Київ наполягає на створенні танкової коаліції

Очевидно, українська влада не могла не помітити таку нерішучість партнерів у цьому питанні, тому й запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну спільну заяву опублікували: міністр оборони Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У документі йдеться про те, що Росія може посилити наступальні дії, тому військовим потрібно більше техніки, зокрема танків. Високопосадовці згадали, що Британія ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, проте цього недостатньо.

Очевидно, нашій державі насамперед потрібно більше танків Leopard 2, а вони є на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.

Західні танки вкрай потрібні для українських військових, адже мають ефективнішу броню та кращі гармати, аніж аналоги ще радянських часів.



Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Картинка 24 Каналу