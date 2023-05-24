Сотня "Леопардів" готова їхати в Україну: посол у Німеччині показав ефектні кадри танків

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв продемонстрував німецьку військову техніку, що допоможе ЗСУ відбивати атаки російських окупантів. Окрім цього український дипломат зробив оптимістичний анонс: наша країна отримає 110 танків.

Олексій Макеєв опублікував кадри з військовою технікою, яку Київ чекає від Берліна. Дипломат зробив твіт у соцмережах, передає 24 Канал.

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Що написав посол України у Німеччині

Макеєв був дуже лаконічним. Він опублікував усього одне коротке речення.

110 Leopard 1A5 вже скоро,

– заявив дипломат.

Співробітник МЗС України також зробив селфі на фоні броньованої техніки. Окрім світлини він опублікував коротке відео. На кадрах можна побачити, як танк повертає башту та підіймає дуло.

Яка особливість танків Leopard 1A5

Німецький Бундестаг погодився посилити ЗСУ важким озброєнням. Компанія Rheinmetall наразі зберігає 22 танки Leopard 2 та 88 одиниць Leopard 1.

Вперше Німеччина взяла на озброєння танки Leopard 1 у 1965 році. А у 1987 році була створена остання модифікація 1A5. Саме її має отримати Україна. У цієї моделі кращий захист. Модифікований танк має стабілізатор озброєння та нову систему керування вогнем.

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