Німеччину дотиснуть, – Ступак пояснив позицію країни щодо постачання зброї Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція Німеччини щодо постачання нам озброєння є доволі нетвердою. Тепер країна заявляє, що передасть танки Leopard 2 тоді, коли з відповідним рішенням виступить США.

Так, Німеччина просто намагається виправдати свою нерішучість. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Польща передає Україні Leopard: політичний експерт пояснив вплив на Німеччину

Чому німці боялися постачати зброю

Як зазначає Ступак, Німеччина є однією з країн ЄС, яка є економічним драйвером Європи. "Вони працюють – BMW, Mercedes, Siemens, Bodh – це все добре. Проте їхня промисловість дуже залежала від російського газу. Вони боялися, що надання Україні танків призведе до стрімкого зростання цін на газ та нафту", – пояснив колишній співробітник СБУ.

З одного боку, коли процес відходу від російських енергоресурсів відбувся, Німеччина може більш впевнено себе почувати й надавати нам озброєння. З іншого боку – у Німеччини дуже сильні фантомні болі з приводу танків.

Танки? Leopard? Німецькі? На українській землі? Знову б'ють росіян? З Другої світової війни такі болі залишається і дуже важко їх подолати. Це психологічно,

– зауважує Ступак.

Однак тиск з боку США є. Ми бачимо рішучість країн Балтії та Польщі, які готові передавати техніку.

"Німеччину можна вже дотиснути. Я думаю, найближчим часом вони погодяться на передачу цього озброєння Україні", – переконаний Іван Ступак.

У Путіна вилізли з новими погрозами / Захарову люто бомбить / Мєдвєдєв шукає чарку: дивіться відео

Відомо, що Польща отримала німецькі танки без права передачі, дарування та обміну. Якщо немає дозволу – ніхто не має права поставити їх в Україну.

Це світовий порядок стримування переміщення військової техніки, амуніції, товарів подвійного призначення. Умовно, Німеччина виготовила і продала Україні, а Україна – країнам Азії, певним диктаторським режимам,

– зазначив Ступак.

Він вважає, що в Німеччини не залишається причин не погодити передачу танків. Тому, сподіваємося, що ця потужна техніка вже незабаром допомагатиме нашим захисникам вибивати ворога з української землі.

Що відомо про Leopard 2