Ми не кажемо "ні", але запиту ще не було, – Берлін про Leopard для України від Польщі

Німеччина не виключає постачання Україні танків Leopard з Польщі. Однак поки що країна не отримала офіційного запиту від Варшави.

Про це повідомила речниця уряду ФРН Крістіан Хоффманн. За її словами, Берлін не каже "ні" переданню танків Leopard 2 Україні, проте Польща поки що не давала офіційного запиту щодо цього.

Важливо Понад 70% німців насправді підтримують передачу Leopard Україні: промовисте опитування Bild

Вона зазначила, що у таких питаннях рішення обговорюються та ухвалюються разом із союзниками. Хоффманн заперечує думку, що Німеччина чекає на позицію США у цьому питанні.

Також речниця уряду не погодилася з тим, що в Берліні існують розбіжності щодо передання Leopard Україні – нібито канцлер Олаф Шольц не погоджується з позицією віцеканцлера Роберта Габека.

При цьому вона зазначила, що передача танків німецького виробництва без згоди самої Німеччини була б незаконною. Так, для цього потрібна згода федерального уряду.

Україна отримає танки Leopard

11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard. Глава держави подякував президенту Польщі. Він сподівається, що інші країни не будуть відкладати з рішенням.

Польща має на озброєнні своєї армії понад 240 танків Leopard німецького виробництва. Також для передання Leopard Україні потрібен дозвіл уряду канцлера Шольца, оскільки ФРН є країною-виробником.

Плани про передання Україні бойових танків підтвердили у Великій Британії.

Танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки. Така ж кількість і в танковій роті російської армії. Скільки саме танків відправить Варшава – невідомо, адже за стандартами НАТО рота містить 14 одиниць.Україна особливо зацікавлена в отриманні "Леопардів". У Європі їх налічують понад 2 000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Наразі відомо про намір Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2А4.