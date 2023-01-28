Leopard вже в лютому можуть "піти в бій", – полковник ЗСУ про застосування танків на фронті
Наразі Україна має достатньо військової техніки для виконання певних наступальних дій. Однак ті понад 100 одиниць танків, які партнери планують нам передати, будуть посиленням для 100% виконання завдань.
Наприклад, стануть підсиленням для виходу наших захисників на узбережжя Азовського моря. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Як ЗСУ можуть використати танки на фронті
Так, цю сотню танків додадуть до кількості військової техніки, яка в нас є для виконання відповідного завдання. Західне озброєння візьме на себе певні функції. Утім, на Abrams поки не варто покладатися, оскільки Leopard можуть надійти в Україну раніше.
Leopard зайдуть вже в лютому і можуть одразу "піти в бій",
– припустив військовий експерт.
За його словами, вони долучаться у наступі ЗСУ до наших Т-72 або польських танків PT-91 Twardy – це той самий Т-72, але модернізований польськими техніками.
Характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
"Ми просто додамо цю кількість до тієї техніки, що вже маємо. Тут великий "плюс" нам принесе бронетехніка, яку передають разом з танками, зокрема БТР, БМП, М113, Bradley та Marder. Цей клас принесе набагато більше користі, аніж самі танки", – підкреслив полковник ЗСУ.
В окупантів скоро можуть закінчитися снаряди на складах
У російських загарбників значно зменшилися запаси снарядів до артилерії. На думку Світана, невдовзі окупанти вийдуть на "нульові" залишки боєприпасів на складах.
"Ймовірно, за місяці росіяни вийдуть повністю на "нуль" по складах і "працюватимуть з коліс". Тобто за добу вони можуть виробляти близько 5 тисяч снарядів і цю ж кількість використовуватимуть на передньому краї, не більше", – зазначив військовий експерт.
Світан про використання танків на фронті: дивіться відео
ЗСУ поки вигідно утримувати оборону в Бахмуті
Видання CNN з посиланням на джерела в Адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, начебто американці радять Україні частково відмовитися від посиленої оборони Бахмута. Натомість з новою бронетехнікою та навченим особовим складом сконцентруватися на Півдні. За словами Світана, це резонно, якщо розв'язувати питання глобально.
Зараз окупаційне військо на Донбасі має перевагу в артилерії та живій силі, тому нашим бійцям оптимально утримувати там режим оборони. До того ж ЗСУ вигідно утримувати місто з промзони.
Наразі промзона Бахмута тримається. Місто можна утримувати саме в промзоні та в районі розбитих багатоповерхівок. Щойно російська артилерія, якщо в неї вистачить потужності, "перемеле" промзону, відійдемо на багатоповерхівки. Це буде маневр, схожий на той, що був в районі Соледара,
– сказав полковник ЗСУ.
Утім, наразі необхідності відходити з Бахмута немає. Тож з огляду на завдання буде ухвалене рішення. Що стосується Південного напрямку, то там росіяни не сховаються від ЗСУ. Світан зазначив, що окупанти не зможуть там укріплюватися, адже притиснуті до узбережжя моря і цю 100-кілометрову лінію фронту буде легко пробити.