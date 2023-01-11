Польща передасть Україні танки Leopard: їхні головні характеристики

Польща передасть Україні роту танків Leopard 2. Київ неодноразово заявляв, що ЗСУ потрібна ця техніка. Річ у тім, що західні танки на голову переважують російські, що суттєво посилить спроможності ЗСУ.

Про постачання танків заявив упрезидент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Львові. Далі 24 канал зібрав інформацію про основні характеристики та переваги цієї західної техніки.

До речі Польща передасть Україні роту танків Leopard

Характеристики Leopard

Зазначимо, що є 2 групи цих танків: Leopard 1 та Leopard 2. Обидві версії перебувають на озброєнні в країнах НАТО.

Leopard 2 має більш потужну гармату – гладкоствольну 120-міліметрову. Танк важить близько 40 тонн Leopard 1 – нарізну 105-міліметрову. Вага – понад 60 тонн.

Експерти припускають, що Україна отримає саме Leopard 2, версія 2A4. Річ у тім, що її мають інші країни. Наприклад, на складах Польщі є 126 таких танків. Така версія відповідає рівню 1990-х років на Заході. Щоправда, Росія намагалась наблизитися до таких технологій навіть у 2022 році.

2A4 має гармату Rh-120 L/44.

Система управління вогнем – мовиться про тепловізійні прилади від Zeiss та повністю цифрову систему, яка дозволяє вести точний вогонь з ходу по бездоріжжю на дальності до 5 кілометрів.

Ходові характеристики – 55-тонна машина має 1500-сильний 12-циліндровий турбований дизель,.

Трансмісія Renk HSWL 354 також автоматична та має також чотири передачі переднього та дві заднього ходу.

Leopard 2A4 необхідно оснащувати комплектом броні від Leopard 2A5. Таким чином це збільшить вагу машини до, приблизно, 62,5 тонни, що, у будь-якому випадку позначиться на її ходових характеристиках.

Хоча загалом у Leopard 2 існує кілька версій, які можуть значно відрізнятися. Крім 2A4, є ще 2А5 з додатковим бронюванням, 2А6 – з новою подовженою гарматою. Наступну, 2А7, найбільш ймовірно, Україна не отримає, оскільки таких танків банально замало у країн-операторів.

Головні переваги танків – чому вони потрібні Україні

Leopard називають "братом" американського Abrams. При цьому останні версії Leopard 2 – навіть важчі за Abrams. У них майже однакова гармата, якщо ми беремо Leopard до версії 2A6, але різниця полягає тільки у бронюванні та двигуні.

Танки можуть суттєво посилити спроможності ЗСУ. Саме західні "Леопарди" на голову переважають російські танки за дальністю стрільби, точністю, якістю, маневровністю тощо.

за дальністю стрільби, точністю, якістю, маневровністю тощо. Військовий експерт Андрій Харук відзначив, що сучасні "Леопарди" набагато кращі за радянські танки. Усі танки радянського походження – Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, які використовують ЗСУ мають суттєву ваду: механізм заряджання розташований буквально в бойовому відділенні. Натомість у західній техніці такого немає.

Експерт Петро Черник зазначив, що з погляду логістики нам більше підійшли б танки Leopard 2. Вони і за тактико-технічними характеристиками є набагато кращими за американські Abrams. Він додає, що Leopard серед танків – це своєрідний "Мерседес".

Коли ЗСУ зможуть освоїти Leopard

Українська армія зможе отримати західні танки та підготуватися до їхнього використання протягом кількох тижнів. Експерти стверджують що сам процес навчання не складніший, ніж підготовка САУ, які вже отримала Україна.

До слова, раніше зазначали, що після отримання західної зброї ЗСУ зможуть провести наступальну операцію. Навіть якщо Росія щось протиставить, їй це буде зробити набагато складніше, ніж зараз.