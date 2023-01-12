Прагнення Лондона постачати танки Україні є "головним болем" для Шольца, – Politico

У Берліні поки не планують передавати Україні "Леопарди". Прагнення Лондона щодо постачання нашій державі танків є "головним болем" для Олафа Шольца.

Втім, малоймовірно, що дії Великої Британії змінять позицію канцлера. Вона сильно залежить від Вашингтона. Про це з посиланням на двох німецьких чиновників пише Politico, інформує 24 Канал.

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"Позиція Шольца залежить від Байдена"

Речник німецького уряду заявив, що плани Лондона постачати Україні танки Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини щодо надання Києву Leopard 2.

Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд,

— наголосив Штеффен Хебештрайт.

У Politico зазначили, на умовах анонімності двоє німецьких чиновників заявили, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена. Зокрема, з ним канцлер тісно координував свої дії, коли минулого тижня опублікував спільну заяву щодо поставки в Україну німецьких і американських БМП.

На регіональному передвиборчому мітингу в Берліні 9 січня Шольц наголосив на важливості обговорення зброї з президентом США, сказавши, що постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо трансатлантичним партнером, зі США".

Втім, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на канцлера, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 11 січня Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту "Леопардів" . У Politico зазначають, що великою перешкодою для цих передач є те, що Берлін повинен дати "зелене світло" на реекспорт зброї німецького виробництва.

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Не сумніваюся, що Україна отримає Leopard, – Кулеба

Зауважимо, що 10 січня до України приїхала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Опісля Дмитро Кулеба зазначив, що не сумнівається в тому, що наша держава отримає танки Leopard.

"Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь в глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя", – наголосив глава МЗС.