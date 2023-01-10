Сприятимуть потужному наступу: чому Україні добре підійдуть танки Leopard

Останнім часом активізувалися розмови про можливу передачу німецьких танків Leopard 1 або Leopard 2. Якщо це станеться, то вони чудово посилять спроможності ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, і Leopard 1, і Leopard 2 – це чудові танки, які надзвичайно згодяться Україні для подальших контрнаступів.

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Обидві версії танків перебувають на озброєнні в країнах НАТО. Leopard 2 має більш потужну гармату – гладкоствольну 120-міліметрову. А його попередник – нарізну 105-міліметрову. Також Leopard 1 важить близько 40 тонн, а Leopard 2 – понад 60 тонн.

Які танки може отримати Україна

На думку Гетьмана, найімовірніше, Україна все-таки отримає старішу версію – Leopard 1. Існує неперевірена інформація, що саме така домовленість є серед міжнародних партнерів. Адже танків Leopard 2 виготовлено дещо менше.

Я вважаю, що незабаром ми отримаємо танки Leopard 1. Вони за вагою та розмірами схожі на Т-64, які ми переважно використовуємо. Ці танки можуть бути швидко освоєні ЗСУ для ведення бойових дій,

– зазначив Гетьман.

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Танки Leopard 1 можна порівняти по роках виготовлення з російськими Т-64, Т-72 та Т-80. Однак саме західні "леопарди" на голову переважають російські за дальністю стрільби, точність, якістю, маневровністю тощо. Також важливо, що в Польщі є база для ремонту цих танків.

Чи отримає Україна німецькі танки: коротко