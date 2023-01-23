Ймовірно, наші бійці вже опановують Leopard, – Жданов припустив терміни постачання танків

Питання щодо постачання Україні німецьких танків Leopard, попри певні непорозуміння, розв’язуються доволі швидко. Тож техніка прибуде до нас за рекордно швидкий час.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, країнам залишиться владнати лише технічні нюанси.

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Коли чекати танки

Олег Жданов пояснив, що дуже багато країн заявили про бажання передати Україні танки Leopard, тому із навчанням наших військових проблем виникати не повинно.

Я так розумію, що опанування цих машин йде вже повним ходом,

– пояснив він.

За його словами, це не проблема відправити наших військовослужбовців. Зокрема, свідченням є те, що лише за добу 100 українських військових поїхали до США, щоб розібратися як використовувати на фронті комплекс PATRIOT.

"До речі, Іспанія ще влітку говорила про те, вони готові взяти наших танкістів на навчання. Я думаю, що десь екіпажі вже і готуються", – підкреслив військовий експерт.

Жданов наголосив, що варто зважати на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Вона дійсно офіційно підтвердила, що Німеччина найближчим часом надасть згоду для країн-партнерів щодо передачі німецьких танків до України. Тож в Україні вони можуть з’явитися протягом одного-двох тижнів.

Також слід владнати й технічні нюанси – у який спосіб танки переправлятимуть до країни.

Я думаю, що до середини лютого, то наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" ці танки можуть бути в складі ЗСУ. Це цілком імовірно,

– підкреслив Жданов.

На його думку, сьогодні для України важливо мати танки Leopard.

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Чим важливі Leopard

Військовий експерт зауважив, що німецькі танки матимуть стратегічне значення. Вони можуть отримати ключову роль серед іншої важкої техніки.

Один Leopard буде коштувати десяток танків російських на полі бою,

– розповів він.

За словами Жданова, саме з такої призми треба укомплектувати чи намагатися укомплектувати наші ЗСУ. Тим паче, що Захід цілком може закрити потреби України, назбиравши по 10 танків із кожної країни.

На його думку, лише у Німеччини на зберіганні доволі багато Leopard. Зокрема, в бойовому складі там 600 танків.

"Те, що там сьогодні з’являється інформація, що з них 212 тільки справних, це вже питання до очільника Бундесверу – так докерувалися", – наголосив він.

Утім, Україна вже отримала й інші 134 танки.

"Ви ж не забувайте, що ми ж не зовсім залишилися з пустими руками", – зосередив увагу Жданов.

До того ж Кіпр готовий надати Україні 80 танків. Це станеться за умови, якщо їм передадуть танки Leopard 2, то вони готові віддати нам свої Т-80УД в дизельному варіанті виконання цього танка.

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