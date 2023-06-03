РДК і Легіон вперше використали танки на території Росії, – Bild

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" вже почали заходити на російську землю не на декілька годин, а на декілька днів. Окрім того, як путінські сили, так і бійці, вже почали використовувати важке озброєння.

Німецький журналіст Юліан Репке зазначив, що бої біля прикордонного міста Шебекіно останніми днями стали найтривалішою та найінтенсивнішою вилазкою РДК та Легіону на територію Росії, пише 24 Канал.

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По обидва боки застосовується важке озброєння, артилерія, а також уперше – танки. Збройні сили Росії у відповідь використовують реактивні системи залпового вогню і навіть термобаричну зброю,

– заявив журналіст.

Він додав, що справді від бойових дій страждають місцеві жителі. Тому багато з них поспіхом евакуювалися. У цьому контексті Російський добровольчий корпус пояснював, що вони почали отримувати багато звернень – росіяни просять допомогти евакуювати їх з Бєлгородської області. Саме тому, узгодивши це з Україною, бійці запропонували гуманітарний коридор в Україну мирним росіянам.

Важливо Іде бій: РДК показали відео з "рідних просторів", а "Легіон Свободи" – свій танк на Бєлгородщині

Звідки у РДК та Легіону танки