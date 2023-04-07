І це лише початок: у Польщі відкрився центр ремонту Т-64 для України

Міжнародні партнери не лише надають нам техніку, а й допомагають її відновлювати. Так, у Польщі відкрився центр, у якому проводитимуть капітальний ремонт танків Т-64 для України.

Капітальні ремонти танків Т-64 для ЗСУ проводять на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy. Це стало можливим завдяки угоді між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Укроборонпромом.

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Це лише початок співпраці

Наразі на підприємстві займаються ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану танків Т-64. Але це лише початок.

У подальшій співпраці планують обслуговувати також танки Т-72 та PT-91, які нам раніше передала Польща. Крім того, розглядають можливість спільно працювати над обслуговуванням танків Leopard 2, які наша країна отримала в рамках "танкової коаліції".

Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій галузі,

– зазначають у повідомленні.

Польща замовила для України бронетранспортери

Зауважимо, що напередодні стало відомо про те, що Польща для українського війська замовила 100 бронетранспортерів Rosomak. Згодом стало відомо, що їх наші захисники отримають більше.

Речник уряду Пьотр Мюллер зазначив, що насправді їх буде 150. У твітері він додав, що нам передадуть ще 3 вогневі модулі RAK та 100 ракетних комплексів PIORUN.

Додамо, що перед тим Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає відновлення нашої держави. Крім того, обидві держави займуться спільним виготовленням 125-міліметрових танкових боєприпасів.

Ми ж наостанок нагадаємо вам, що наші захисники продовжують знищувати ворога з допомогою техніки, наданої партнерами. Так, бійці розповіли про роботу чеської РСЗВ RM-70 Vampir. Вони зауважили, що якщо порівнювати з "Градом", то відчуття такі, ніби з радянської машини пересідаєш на іномарку.