Привозять з усього світу: Excalibur Army у Чехії модернізує 90 танків для України

Чеська компанія Excalibur Army від початку повномасштабної війни в Україні модернізує броньовану техніку для Сил оборони. Також фахівці готують для фронту тягачі та оснащують бойові машини сучасними системами зв'язку.

Роботи виконують на заводі компанії в Штернберку. Там також працюють біженці з України.

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У Чехії модернізують танки для України

Після початку повномасштабної війни в Україні Чехія разом з іншими країнами ЄС вирішила надавати військову допомогу нашій державі. Тому заводу Excalibur Army довелося збільшити штат на 150 людей, позаяк лише так був шанс впоратися із завданнями, які зросли в кілька разів.

Працівники заводу Анна Підвисоцька та Юрій Кшишневський приїхали з Вінниці. Подружжя виховує трьох дітей, тож чоловікові дозволили виїхати до Європи.

Коли ми їхали за кордон, було мало країн, де можна було працювати. Чехія була одна з них на той час. Я із самого початку хотів на якусь таку роботу піти, щоб мала якийсь стосунок до нашої країни,

– зауважив Юрій.

Його дружина Анна теж вирішила піти працювати на військову фабрику.

"Ти тут чимось допомагаєш (Україні – 24 канал) для якнайшвидшого припинення цієї війни. У нас там будинок, слава Богу, ще є. І я вважаю, що він залишиться цілий завдяки хлопцям, які нас захищають", – зауважила жінка.

Одним з найголовніших завдань на заводі в Штернберку є модернізація танків. Для ЗСУ переробляють T-72 та інші танки, які в XX столітті робили в Польщі та Чехословаччині. Загалом їх є близько 90 штук.

Дивіться фото із заводу / Скриншот з відео "Настоящее время"

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Як проводять модернізацію танків

Робота з модернізації одного танка займає від кількох тижнів до кількох місяців. Насамперед на це впливає їхній стан. Машини доводиться купувати буквально по всьому світу. Багато з них зберігалися просто неба, з деяких – знімали деталі на продаж.

Співробітники заводу розповіли, що іноді техніку для України їм доводиться не просто модернізувати, а буквально будувати "з нуля". Зате після цього на танк приємно подивитися – всередині встановлюють нові прилади нічного бачення, тепловізори, автоматику, яка полегшує управління.

У них є динамічний захист – це такі бокси на броні, вони мають мінімізувати наслідки пострілу по танку. Крім того, з машин мають зникнути аналогові прилади та застаріла оптика,

– зауважив комерційний директор Excalibur Army Рікард Кубена.

Повний список того, чим конкретно обладнають модернізовані машини – військова таємниця. За словами працівників заводу, хоч модернізація досить серйозно змінює можливості танка Т-72, він не стає принципово іншою машиною. Тож до керування можна допустити танкіста, який пройшов кілька днів тренінгів.

Ще одна зброя, яку роблять на заводі і яку найближчим часом доведеться освоювати українським військовим – кулемети на пікапах. Конструктори вважають, що вони будуть особливо корисними в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Варто зауважити, що кулемети проти дронів – це волонтерський проєкт. Чеські активісти збирають гроші на 15 таких машин, проте поки накопичили лише на чотири.