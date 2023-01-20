Міноборони США і Німеччини не змогли домовитися щодо танків для України, – CNN
Джерело:CNN
Вашингтон та Берлін не змогли домовитись про танки Leopard 2. Обговорення проходило 19 січня між міністрами оборони країн Ллойдом Остіном та Борисом Пісторіусом.
Виданню про результати перемовин стало відомо від офіційних осіб США, знайомих з ситуацією. Інформацію оприлюднили 20 січня – у день проведення восьмої зустрічі міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн".
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Що відомо про перемовини США та Німеччини
Було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна,
– заявив один зі співрозмовників видання.
Саме тому станом на ранок 20 січня питання танків досі залишається не вирішеним.
Хоча журналісти повідомили, що високопоставлений представник оборони США заявляв до зустрічі, що Штати дуже оптимістично налаштовані щодо того, що досягнуть прогресу в питанні танків.
У чому полягає дискусія між США та Німеччиною
Німеччина неодноразово заявляла, що дозволить відправляти в Україну танки німецького виробництва Leopard тільки після того, як США погодяться передати Києву свої власні танки Abrams.
У відповідь Сполучені Штати пояснювали, що постачати Abrams не планують тому, що їх важко обслуговувати. За даними Пентагону, танк вимагає особливого палива, натомість Leopard і Challenger мають інший двигун, їм потрібний дизель, тому їх трохи легше утримувати.
Останні новини про передачу танків
- 19 січня видання Reuters написало, що США будуть тиснути на нового міністра оборони Німеччини, щоб Берлін ухвалив рішення передати Україні танки Leopard.
- Ввечері цього ж дня глава Міноборони Німеччини заявив, що постачання Abrams – не є умовою для передачі Україні Leopard. Борис Пісторіус пообіцяв, що відповідь щодо танків нададуть в найближчі декілька днів. Проте він не знає, якою вона буде.
- За даними німецького міністра оборони, ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде схвалено згоду на постачання іншими європейськими партнерами.
- Варто пригадати, що Польща пообіцяла надати Україні орієнтовно 14 танків Leopard. Для цього потрібно погодження Німеччини, адже це танки її виробництва.
- Водночас польський прем'єр Матеуш Моравецький натякнув, що Польща може й не питати дозволу Німеччини щодо передачі Leopard.