Без шансів для ворога: відео вражаючого бою українських танкістів з російськими протитанкістами

27 березня 2023, 10:57
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Джерело:

Міноборони України

Наші оборонці щодня героїчно наближають перемогу України. Танкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького майстерно ліквідовують ворогів.

Відео потужного знищення загарбників опублікували у Міністерстві оборони України. На одному зі східних напрямків відбувся запеклий бій українських танкістів та ворожих протитанкістів.

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У результаті пекельного бою статистика ворогів поповнилась ще кількома одиницями особового складу та техніки. 

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Нагадаємо, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 171 160 загарбників.

Варто також додати, що, окрім особового складу, ворог втрачає багато техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:

  • Танків – 3 595;
  • бойових броньованих машин – 6 953;
  • артилерійських систем – 2 638;
  • РСЗВ – 523;
  • засобів ППО – 277;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;
  • спеціальної техніки – 285.
Автор: Анна Романюк