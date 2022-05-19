Танкове кладовище: оприлюднили наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

У мережі з'явилося відео місця, де українська армія розбила росіян. Від окупантів залишилось лише одне "кладовище танків".

Так, українській військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець. Це трапилось на Луганщині 11 травня.

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Завдяки українській армії, яка успішно розбила росіян, окупанти втратили понад 80 одиниць техніки.

Що відомо про свіжі втрати росіян

Відомо, що з 5 по 12 травня окупанти хотіли перейти річку Сіверський Донець. Для "допомоги" вони залучили танковий полк. Форсування Сіверського Донцю російськими військами припинилося 13 травня.

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки Росії було пошкоджено.

На відео видно, що залишилося від російських танків – саме одне "кладовище". На деяких – білі написи ZOV, на інших буква O.

Все, що залишилося від форсування Сіверського Донцю: дивіться відео "Українського свідка"

Втрати ворога: останні новини

Нещодавно під час ведення бойових дій з російськими окупантами десантники бригади знищили склад з боєприпасами, а також чималу кількість бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Загалом станом на 19 травня ЗСУ вже знищили 28 500 загарбників. За добу вдалось ліквідувати ще 200 ворогів. Втрати ворога у техніці складають:

особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засобів ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що Збройні Сили України знищили вже майже 50% від їхньої спроможності безпілотних літальних апаратів (436 одиниць – 24 канал). Але стосується не лише безпілотників. Майже по кожній з позицій у них втрати складають 40 – 50%, запевнив він.

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