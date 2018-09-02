Танці з зірками 2018: чи вийшла Слава Камінська на паркет

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" привернуло увагу всіх українських глядачів. Та найбільше прихильники проекту спостерігали за станом здоров'я, адже зірка отримала складну травму спини.

Слава Камінська, яка травмувалась під час репетиції, не вийшла на паркет на прем'єрі шоу "Танці з зірками 2018". Юрій Горбунов попередив: якщо зірка через стан здоров'я відмовиться вдруге це зробити, за умовами проекту, вона покине шоу.

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У моєму житті ніколи не буває все гладко. Але я знаю одне, що все не просто так і все на краще. Я дуже сподіваюся, що моя спина зглянеться наді мною і ми з Ігорем станцюємо в наступному ефірі. Спасибі всім за теплі слова. Мені це дуже необхідно зараз,

– написала Слава Камінська у своєму блозі.

Однак сильні болі в спині та застереження лікарів все ж змусила співачку Славу покинути проект, так і не станцювавши з Ігорем Кузьменком. Зірка подякувала всім за підтримку та зазначила, що хотіла б станцювати з партнером.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 2 Сен 2018 в 7:41 PDT

Учасники шоу з гумором назвали інцидент "прокляттям Могилевської", яке "заразило" частину знаменитостей на шоу, зокрема, Лесю Нікітюк.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, учасниця гурту "НеАнгели" отримала серйозну травму під час підготовки до прямих ефірів шоу "Танці з зірками 2018". Слава Камінська впала разом зі своїм партнером, коли танцівники виконували підтримку. Як стверджує сама артистка, вона не розуміє, як це сталось, адже ці танцювальні па виконувала не вперше.