00:59
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
  • четвер
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Танці з зірками 2018: чи вийшла Слава Камінська на паркет

197 Читать новость на русском
Танці з зірками 2018: участь Слави Камінської
Танці з зірками 2018: участь Слави Камінської / Фото з соцмереж

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" привернуло увагу всіх українських глядачів. Та найбільше прихильники проекту спостерігали за станом здоров'я, адже зірка отримала складну травму спини.

Слава Камінська, яка травмувалась під час репетиції, не вийшла на паркет на прем'єрі шоу "Танці з зірками 2018". Юрій Горбунов попередив: якщо зірка через стан здоров'я відмовиться вдруге це зробити, за умовами проекту, вона покине шоу.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

У моєму житті ніколи не буває все гладко. Але я знаю одне, що все не просто так і все на краще. Я дуже сподіваюся, що моя спина зглянеться наді мною і ми з Ігорем станцюємо в наступному ефірі. Спасибі всім за теплі слова. Мені це дуже необхідно зараз,
– написала Слава Камінська у своєму блозі. 

Однак сильні болі в спині та застереження лікарів все ж змусила співачку Славу покинути проект, так і не станцювавши з Ігорем Кузьменком. Зірка подякувала всім за підтримку та зазначила, що хотіла б станцювати з партнером. 

 

Учасники шоу з гумором назвали інцидент "прокляттям Могилевської", яке "заразило" частину знаменитостей на шоу, зокрема, Лесю Нікітюк. 

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, учасниця гурту "НеАнгели" отримала серйозну травму під час підготовки до прямих ефірів шоу "Танці з зірками 2018". Слава Камінська впала разом зі своїм партнером, коли танцівники виконували підтримку. Як стверджує сама артистка, вона не розуміє, як це сталось, адже ці танцювальні па виконувала не вперше.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 вересня, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
2 вересня, 22:02 Безвізові країни для українців, нові санкції проти РФ і шокуючі заяви Трампа: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
2 вересня, 22:00 Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка
2 вересня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка
Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
2 вересня, 19:30 Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук