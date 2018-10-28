Організатори шоу "Танці з зірками 2018" вкотре дивують глядачів. У 10 випуску розважального проекту знаменитості вийдуть на паркет з іншими партнерами.

Учасники шоу "Танці з зірками 2018" стикнулись з нелегким завданням: вони змушені помінятись партнерами. Всього за тиждень знаменитості не тільки повинні були вивчити нові постановки, але й звикнути один до одного. Не менш інтригуючим було й те, з якими танцівниками учасники проекту вийдуть на паркет.

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Окрім цього, вперше в історії "Танці з зірками 2018" зіркові судді стануть між собою конкурентами, адже вони візьмуть участь у постановках.

Першими на паркет вийшли Денис Берінчик та його нова партнерка Ілона Гвоздьова. Всього за тиждень танцівниця приборкала боксера і навчила його запальним рухам ча-ча-ча.

Яскрава пара зіграла ролі борців з привидами, чим підкорила зіркових суддів.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Ілони Гвоздьової

Мабуть, найскладніше було Павлу Вишнякову, який на один ефір розлучився зі своєю коханою Юлією Сахневич. Новою партнеркою актора стала запальна Яна Заєць. Танцівники одразу ж не поладили між собою, що могло повпливати на їхній виступ.

Пара станцювала пристрасний пасодобль, показавши одвічну боротьбу добра та зла. За словами суддів, конфлікт чудово вилився у яскравій постановці.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Яни Заєць

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Чи не найбільшою таємницею було те, з ким вийде на паркет харизматична Леся Нікітюк. Згідно з жеребкуванням, вона мала станцювати з Женьою Котом. Однак через хворобу, він не зміг взяти участь у шоу. На паркеті танцівника замінив його колега Дмитро Жук.

Пара станцювала гаряче диско. У постановці Леся Нікітюк зіграла роль запальної лікарки, яка оживила чоловіка. Від такого перевтілення зіркові судді були в захваті, відтак вперше засипали телеведучу хорошими відгуками.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Дмитра Жука

А от Мішель Андраде вже звикла до зміни партнера. У 9 прямому ефірі співачка вийшла на паркет з Дмитром Жуком, а вже 28 жовтня підкорювала глядачів з Максом Єжовим.

Яскраві танцівники перевтілились у мертвих та станцювали містичний віденський вальс. Постановка була доповнена димом та ефектним гримом, який, за словами Монатіка, нагадував героїв з оскароносного мультфільму "Таємниця Коко".

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Макса Єжова

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Наступними підкорювали паркет Ігор Ласточкін та Катерина Белявська. Всі учасники шоу переконані, що успіх на проекті гуморист мав тільки завдяки Ілоні Гвоздьовій. Цю думку актор феєрично спростував.

Ігор та Катерина станцювали чуттєвий контемп. Пара перевтілилась у маріонеток, які прагнуть позбутись оков та продовжити свою історію кохання на волі.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Катерини Белявської

Найбільшою загадкою шоу було те, з ким же станцює завидний холостяк Іраклі Макацарія. Його партнеркою не проти були стати всі дівчата проекту, та навіть прима Катерина Кухар. Однак цю роль отримала Юлія Сахневич, яка зізналась, що чоловік може підкорити серце кожної.

Ефектна пара обрала звабливу самбу, в якій показала історію вампірки, що закохується у свою жертву.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Юлії Сахневич

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Вперше в історії шоу "Танці з зірками 2018" на паркет вийшли зіркові судді. Вони створили команди з двох пар. Водночас одне суддівське крісло зайняла головний хореограф проекту Олена Шоптенко. Танцівниця зізналась, що не буде строгою та стане на бік учасників.

Першим на паркеті виступив Монатік, який створив ефектну постановку з Мішель Андраде та Дмитром Жуком і Денисом Берінчиком та Катериною Белявською. Команда станцювала запальний ф'южн.

"Танці з зірками 2018" 10 виступ дивитись онлайн – виступ команди Монатіка

Прима Катерина Кухар вирішила проекспериментувати. Вона обрала у свою команду двох затятих конкурентів та її улюбленців на проекті – Павла Вишнякова та Юлію Сахневич, Іраклі Макарію та Яну Заєць. Танцівники показали чарівний контемп.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ команди Катерини Кухар

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Найнесподіванішим був виступ команди Влада Ями, адже він вийшов на паркет з телеведучою Лесею Нікітюк, з якою у хореографа був резонансний конфлікт. Спільно з Максом Єжовим, Ігорем Ласточкіним та Ілоною Гвоздьовою. Танцівники вийшли на паркет із ритмічною сальсою.

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ команди Влада Ями

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік , танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор" , "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.