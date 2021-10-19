Танцювати танго самому неможливо, – Пєсков аргументував припинення представництва Росії при НАТО

У Кремлі переконані, що рішення про припинення роботи постпредства Росії при НАТО було неминучим та необхідним. Ба більше, Москва звинуватила Альянс у відсутності діалогу.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами.

Важливо Росія зупиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває офіс у Москві

Пєсков наголосив, що між Росією та НАТО немає ніяких відносин і не було жодного діалогу. За його словами, навпаки, "НАТО декларувало свій намір всіляко стримувати Росію, підкріплюючи ці слова конкретними діями".

Остання крапля – видворення наших дипломатів, які працювали в Брюсселі. Ніякого діалогу у нас з НАТО і так не було, а в разі потреби російський посол в Брюсселі зможе відповісти на всі питання,

– зазначив прессекретар президента.

Як пояснив Пєсков, Росія ніяк не постраждає від ухваленого раніше рішення.

"Ми неодноразово говорили, що танго танцювати поодинці неможливо, і ми цього робити не збираємося", – підсумував Пєсков.

Що цьому передувало

Кремль ухвалив рішення припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. До того ж Росія закриє інформаційне бюро альянсу в Москві.

Зауважимо, що 6 жовтня НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Як повідомило НАТО, ці люди займалися шпигунством на користь Росії. Як розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг, усі ці люди працювали на російську розвідку. Відтак, при НАТО тоді залишили лише 10 співробітників з Росії.