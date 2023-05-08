Пряме влучання російського снаряда: під Бахмутом загинув військовий медик Тарас Баран

На жаль, війна забирає життя найкращих захисників України. Нещодавно на фронті загинув військовий медик, капітан медичної служби Тарас Баран.

Захиснику було лише 37 років. Він був родом зі Львівської області.

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Що відомо про загиблого Героя

Тарас Баран загинув на Бахмутському напрямку внаслідок влучання протитанкової ракети в авто медслужби. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Побратим захисника Владислава Матюш розповіла, що Тарас Баран загинув від прямого влучання російського снаряда. Це сталося під час евакуації поранених.



Тарас Баран загинув на Бахмутському напрямку / фото Владислава Матюш

Загинув на евакуації поранених від прямого влучання російського снаряда. Велика втрата, дуже боляче. Ти стількох врятував, а ми не змогли тебе врятувати. Біль,

– зазначила Матюш.

Відомо, що раніше Тарас Баран працював лікарем-генікологом у місцевій лікарні та пологовому. Чоловік був учасником АТО з 2015 року.

Тарас Баран також був випускником Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Після початку війни в Україні чоловік був капітаном медичної служби на Бахмутському напрямку Донецької області.



Захиснику було 37 років / фото Пустомитівська територіальна громада

Болючі втрати України