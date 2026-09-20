Росія почала тотальну війну проти логістики України та готує диверсії в НАТО, – офіцер ЗСУ

Окупаційні війська змінили тактику та розпочали цілеспрямоване знищення цивільних шляхів постачання, складів і автозаправних станцій. Водночас агресор планує гібридні атаки на сусідні європейські держави та повертається до ядерного шантажу.

Про нову стратегію ворога 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, головна мета російського Генштабу полягає у повному руйнуванні маршрутів, якими надходить допомога від західних союзників.

Удар по логістиці великих міст і виробництво в Алабузі

Експерт пояснив, що росіяни намагаються паралізувати логістику у великих містах та на трасах до західного кордону.

Знищення АЗС, а також іншої логістики, яка забезпечує воєнні в першу чергу поставки в Україну – це частина їхньої нової стратегії. Протидіяти цьому можна тільки масштабуванням виробництва засобів повітряного перехоплення, дронів-перехоплювачів, ракет-перехоплювачів та інших засобів ППО,

– наголосив Березовець.

Ворог активно нарощує випуск безпілотників на заводі в Алабузі, який став серцем російської військової індустрії. Щоб захистити цей об'єкт, туди стягують системи ППО з інших ділянок фронту. Окупанти вже здатні проводити комбіновані атаки, застосовуючи близько тисячі засобів нападу одночасно.

Ядерний шантаж та загроза для країн Балтії

Аналізуючи останні заяви Кремля, військовослужбовець зазначив, що загальна мета Володимира Путіна залишається незмінною – повна капітуляція та знищення української державності. Захоплення Донбасу є лише першим етапом, після якого планується окупація всієї Лівобережної України. Через відсутність реальних успіхів на фронті російський диктатор знову марить ідеєю застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо на лінії зіткнення за допомогою САУ "Гвоздика" або "Піон". Однак страх перед відповіддю Заходу та попередження від Китаю й Індії поки стримують його від цього кроку.

До слова. Повне інтерв'ю Тараса Березовця читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Показові удари по контрольно-пропускних пунктах та прольоти дронів над територією НАТО є елементом залякування Заходу. Березовець попередив про ймовірну підготовку провокацій із залученням диверсійно-розвідувальних груп на кордонах із країнами Балтії.

"Коли ти посилаєш дрон на Литву і всі спецслужби відволікаються, це ідеальний момент для прориву ДРГ. Схрони російської зброї у лісах Естонії, Латвії та Литви цілком імовірні", – підсумував гість ефіру.

Економічний терор як частина плану

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія намагається вбити українську економіку, переносячи війну з фронту в тил. Президент Володимир Зеленський зазначав, що ворог цілеспрямовано спалює склади з продуктами, фармацевтичні підприємства та об'єкти енергетики.

Як пояснював військовий оглядач Денис Попович, прицільні удари по автозаправних станціях створюють штучний дефіцит пального, що ускладнює роботу не лише приватного транспорту, а й екстрених служб.