Назавжди у строю: під Бахмутом загинув Тарас Дмитренко з позивним "Тара"
Джерело:Данило Возний
На Бахмутському напрямку загинув боєць 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Тарас Дмитренко. Його позивний – "Тара".
Військовий брав участь у штурмі російських позицій. Він був добровольцем.
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Що відомо про загиблого воїна
Тарас Дмитренко був військовим штурмового батальйону 3 ОШБр. Він став на захист України добровільно у перший день повномасштабного вторгнення Росії.
Воїн мужньо виконував бойові завдання у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Але, на жаль, він загинув.
Війна проти мордви стала сенсом його життя. І ми закінчимо твою справу! Живий – назавжди живий і назавжди в строю! Честь лицарю!
– зазначив побратим загиблого воїна Данило Возний.
Загиблий Тарас Дмитренко / фото Данило Возний
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