Вважався зниклим безвісти: на фронті загинув колишній рятувальник Тарас Коваль

На війні за Україну загинув колишній пожежник з Рівненської області Тарас Коваль. Після виходу на пенсію полеглий воїн добровільно став на захист рідної країни.

У Героя залишилась дружина та четверо дітей. Про сумну звістку сповістило ДСНС Рівненщини, передає 24 Канал.

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Захисника вважали зниклим безвісти

Колишній рятувальник Тарас Богданович Коваль зник безвісти на фронті. Нещодавно стало відомо, що 7 грудня 2024 року він віддав своє життя за Україну. Загинув ветеран під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Тарас Коваль народився у Львові в 1979 році. Після навчання у Львівському пожежно-технічному училищі переїхав до міста Вараш, що на Рівненщині. Там він працював начальником чергової зміни оперативно-координаційного відділення ГУ ДСНС України в Рівненській області.

У 2018 році отримав звання полковника, а за три роки пішов на пенсію.

З початком повномасштабного вторгнення Росії військовий добровільно став до лав захисників України. Він служив техніком 1-ї стрілецької роти. За свою службу був відзначений державною нагородою – нагрудним знаком "Ветеран війни".

Крім дітей і дружини у воїна залишились брат і батьки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна слава та пам'ять Герою!

Нагадаємо, журналіст телеканалу "Новий Чернігів" Богдан Заяць загинув 30 січня під час виконання бойового завдання. Він повернувся на фронт навіть після важкого поранення, аби й далі боронити Україну.