На Львівщині меру та членам виконкому вручили повістки: що на них очікує

Співробітники ТЦК та СП зранку 18 липня виконували свою роботу у Дрогобицькій міськраді. За її результатами, повістки отримали міський голова та члени виконкому.

За наявною інформацією, 18 липня на початку засідання повістки вручили міському голові Дрогобича Тарасові Кучмі. Також до військкомату запросили членів виконавчого комітету.

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Що очікує на посадовців

Дали повістки всім представникам виконкому і мені, в тому числі. Це нормальне явище,

– зауважив Тарас Кучма.

Міський голова зауважив, що представники виконавчого комітету мають відвідати ТЦК та СП. Їм необхідно буде уточнити особисті облікові дані.

Водночас Тарас Кучма нагадав, що посадовці міської ради заброньовані від мобілізації. Це передбачається відповідним законом. Попри це, вони можуть долучитися до лав українського війська, якщо самостійно зголосяться.

Якщо треба буде, я як офіцер піду служити. Я просився, мені поки що відмовляють. У мене заступники всі помінялися, для них ще бронювання не оформили, вони ще не пройшли відповідну процедуру,

– додав Тарас Кучма.

Зверніть увагу, що депутати Дрогобича наприкінці травня затвердили трьох нових заступників міського голови. Попередні втратили свої повноваження через їхню незадовільну роботу.

За словами міського голови, близько 90 співробітників виконавчих структур Дрогобицької міськради при бойовому досвіді. Вони або були на контракті, або мобілізовані до Збройних Сил України.

Що потрібно мати під час візиту до ТЦК СП

Допоміг пролити світло на це речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. За його словами, з собою громадянин зобов'язаний взяти:

паспорт або ID-карту;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ – тимчасове посвідчення або військовий квиток;

висновок лікарів щодо хвороб, виписки з лікарень, обстеження.

У випадку, якщо дані вже актуалізували, чоловіка можуть скерувати на проходження військово-лікарської комісії. Хай там як, спочатку перевіряють облікові дані, а потім уже виписують окрему повістку на ВЛК.